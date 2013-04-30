Kayserili Hayırseverlerden Eğitime Destek Sürüyor

Valilikte düzenlenen protokol törenine, Vali Şerif Yılmaz, İl Milli eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, hayırseverler Şerafettin Elmastaş ve Akif Çavdar katıldı. Törende konuşan Vali Şerif Yılmaz, Kayseri’nin adetlerinden bir tanesini gerçekleştiriyoruz. Yine hayırseverlerimizin eğitime katkısı ile ilgili bir protokol imzalayacağız. Aynı arsa üzerinde hem ortaokul hem de lise binasının yapımı ile ilgili protokol imzalayacağız. Konaklar mahallemizde 16’şar derslikli 2 tane okulumuz inşallah 2 yıl içerisinde tamamlanacak. Bu bakımdan emeği geçen hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu hayırlar devam eder” diye konuştu.

Hayırsever Şerafettin Elmastaş ise, “İnşallah yavrularımız okurlar, bizlere de dua ederler. Çocuklarımızın vatana hayırlı evlatlar olmasını temenni ediyorum” dedi.

Bir diğer hayırsever Akif Çavdar da, “İnsanlara faydalı olmaktan daha önemli bir şey yok. Her şeyi devletten beklemek mümkün olmuyor. Onun için bizlere böyle bir imkan sunduğunuz için teşekkür ediyorum” dedi.