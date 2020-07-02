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Kayserili 'KORKUT' 291 takım arasından teşvik almaya hak kazandı

TÜBİTAK tarafından düzenlenen Döner Kanat ve Sabit Kanat kategorilerinde Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda Kayseri Fatma Kemal Timuçin Anadolu Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu KORKUT takımı 6 bin TL Geliştirme Teşviki almaya hak kazandı.

Kayserili 'KORKUT' 291 takım arasından teşvik almaya hak kazandı

TÜBİTAK tarafından Liseler Arası İHA Yarışması Tasarım Raporu sonuçları açıklandı. TÜBİTAK tarafından Döner Kanat ve Sabit Kanat kategorilerinde ilk kez düzenlenen Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması başvuruları, 16 Şubat-30 Nisan 2020 tarihleri arasında yapıldı. Lise öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği yarışmaya, toplam 291 takımın başvurusu kabul edildi. Talas ilçesinde bulunan Fatma Kemal Timuçin Anadolu Lisesi "KORKUT" Takımı da Sabit Kanat Kategosinde 6.000 TL Geliştirme Teşviki almaya hak kazandı.



Takım kaptanlığını Alper Yüksel'in yaptığı, Halil Mert Güven, Mustafa Alperen Ateş ve Alperen Durmaz'ın oluşturduğu KORKUT takımı, danışman öğretmen Adnan Üstünel, Sorumlu Müdür Yardımcısı Mustafa Kılıçarslan ve Okul Müdürü Nihat Büyükbenli, Talas Kaymakamı Zekeriya Güney ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz'ü ziyaret etti.
KORKUT takımı, 16-20 Eylül 2020 tarihinde Gaziantep'te yapılacak olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılarak Kayseri'yi temsil edecek.
 

İHA

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