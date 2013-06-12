Kayserili Öğrenciler İtalya'da Robot Eğitimi Aldı

Student-Made-Advanced Real Technology - (S.M.A.R.T) isimli AB projesi kapsamında Türkiye, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve İtalya'dan da meslek lisesi düzeyinde öğretmen ve öğrencilerin eğitim faaliyetine katılımı sağlandı. Proje dahilinde ev sahibi İtalya'daki Scuola di Robotica Meslek Lisesinde Robotik uygulamalar Eğitimi'nin yanı sıra, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler gerçekleşti. Proje çalışmasına katılan Elektrik-Elektronik Öğrencisi Fatma Nur Penekli çalışmaların çok iyi geçtiğini, İtalyanların Türklere çok benzediğini hatta İtalyan arkadaşlarının aileleri ile buluşulduğunu ve çok sıcak karşılandıklarını söyledi.

Kayseri Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Okul Müdürü Durmuş Payas, projenin 24 ay süreli olduğunu, katılımcı ülke okullarının birbirini ziyaret ederek IOS, Android ve Robotik konularında eğitim aldıklarını belirtti. Payas, bir sonraki toplantının Eylül ayında Türkiye’de olacağını ve Kayseri Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinin ev sahipliğinde Android işletim sistemleri üzerine eğitim verileceğini açıkladı.

Projenin uygulamalarından arta kalan zamanlarda İtalya’nın tarihi kültürel yerlerini de gezme imkanı bulan meslek liseli öğrenci ve öğretmenleri yurda döndüler.