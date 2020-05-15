Kayserililer online İngilizce eğitimine büyük ilgi gösteriyor

Velilerin ve öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği ELA Online İngilizce eğitimi hakkında bilgiler veren Kurum yöneticileri Ahmet ve Gülşah Hasgül, eğitime ara verilen bu dönemde çocukların İngilizce öğrenmekten mahrum kalmaması için çalıştıklarını ifade ederek, “ ELA arşivindeki binlerce içerikle online platformlar üzerinden öğrencilerimize ders veriyoruz. Uluslar arası anlamda kullanılan materyaller ve kalitede verdiğimiz dersler büyük ilgi görüyor. Öğrencilerimizin sıkılmadan eğlenerek öğrenmeleri için gerekli altyapıyı oluşturduk. Tecrübeli öğretmenlerimiz ile eğitimlerimiz sürecek” diye konuştular.



Milli Eğitim Bakanlığının Eğitimi normal olarak başlatacağı zamana kadar online İngilizce eğitimlerinin süreceğini ifade eden Hasgül, dileyen velilerin ve öğrencilerin www.eladilaktiviteleri.com adresinden bilgi alabileceklerini de sözlerine ekledi.