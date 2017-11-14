Kayseri’nin başarılı teknoloji girişimcileri ödülleri topladı 

Yeni Girişimler kategorisinde yarışan Şule Başarslan, zorlu bir eleme sürecinin ardından dereceye girerek üçüncü oldu.







Üçüncülük para ödülünü kazanan Başarslan, bunun yanında Yıldız Teknik Üniversitesi Kuluçka Merkezi’nde 6 aylık ücretsiz ofis hakkı elde etti.







Başarslan, ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Silikon Vadisinde yer alan ilk Türk eksenli kuluçka merkezi olan Starcamp programına katılma fırsatı elde etti.

Yeni Fikirler kategorisinde yarışan Ömer Barışkan Yasan da dereceye girerek birincilik ödülünü kazandı. Yasan, para ödülünün yanı sıra Yıldız Teknik Üniversitesi Ön Kuluçka Merkezi’nde 6 aylık ücretsiz ofis hakkı elde etti.







Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Mahmut Doğan şunları kaydetti:

“Erciyes Teknopark geliştirdiği Sera modeli ile genç girişimcileri hedefledikleri başarılara daha hızlı ulaştırma yolunda önemli hizmetler vermektedir. Bu hizmetlerin neticeleri artık ortaya çıkmaya başlamıştır, nitekim bu yarışma kapsamında alınan ödüller, yetiştirilen girişimcilerin Türkiye ortalaması üzerinde bir kaliteye sahip olduklarını tescillemiştir. Ödül kazanan girişimcileri tebrik ediyor, tüm girişimcileri bir kere daha Sera’ya davet ediyorum.” (Kurum Haberi)