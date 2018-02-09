“Kayseri’nin rekabet gücünü artırmak için çalışmalar yapıyoruz”

KTO’nun ev sahipliğinde düzenlenen 14-15-16-17. Grup Uygulamalı Girişimcilik Kursu sona erdi. Kursta başarılı olan 100 kursiyere girişimcilik sertifikalar düzenlenen törenle verildi.

KTO Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda konuşan KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri’nin rekabet gücünü artırmak için çalışmalar yaptıklarını söyleyerek, “Kayseri Ticaret Odası olarak ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmenin hızlanması adına üyelerimizin gelişiminin yanı sıra Kayseri’nin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yapmaktayız. Bu amaca uygun olarak odamızda, 2014 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz kurslarda bugüne kadar bini aşkın katılımcıya eğitim verilmiştir. Bu kursları başarıyla tamamlayan girişimci adaylarımızın pek çoğu iş dünyasına adımını atmış ve çevrelerine örnek olacak faaliyetlere başlamışlardır. KOSGEB yetkilileri ve eğitmenimizin katkılarıyla eğitim verdiğimiz ve ekonomik gelişmemize katkı sağlanmasını beklediğimiz 100 girişimci adayımıza sertifikalarını vermenin gururu içerisindeyiz. Kursu tamamlayan kursiyerlerimiz sadece kendilerine değil, ülke ekonomisine de büyük katkılar sağlayacak, ticari hayatın gelişmesinde önemli rol oynayacaklardır. Kuracakları işletmeler ile şehrimizin ekonomisine katma değer sağlayacak, istihdamımızın artmasına vesile olacaklardır” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen tören, KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve kurs eğitmeni Yusuf Ağırdağ tarafından kursiyerlere sertifikalarının verilmesi ile sona erdi. (İHA)