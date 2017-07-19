Kayseri’nin TEOG ve LYS’deki başarı sıralaması yükseldi

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, düzenlediği basın toplantısı ile TEOG ve LYS sonuçlarını değerlendirdi. Sonuçlara göre TEOG sınavında Kayseri’nin 7 puan daha öne geçtiğini kaydeden Elmalı, “Kayseri’de 21 bin 706 öğrenci TEOG sınavlarına girdi. Bu öğrencilerimiz tercihlerini yapacaklar ve puan durumuna göre okullarımıza yerleşecekler. 1. TEOG sınav sonucuna göre Türkiye ortalaması 59.43, Kayseri ortalaması ise 76.89’dur. İkinci TEOG sınavına göre Türkiye ortalaması 67.61, kayseri ortalaması ise 83.95’dir. Kayseri’miz hem birinci hem de ikinci TEOG sınavında 7 puan daha öne geçti. Bu kesinlikle yeterli değildir” ifadelerini kullandı.

Elmalı, “Geçen yılın TÜİK verilerine göre Kayseri, eğitim sıralamasında 81 ilin arasında 43. Sıradadır. Bu sıralama iyi bir sıralama değildir. Biz bu sıralamaya göre yüzde 16 artış yaptık. Şuan ki durumumuz kötü değil ama iyi de değil. Bizim durmadan çalışmamız ve projeler üretmemiz gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda bu başarıyı aşağı çekmeden her yıl kademe kademe yüksek seviyelere çıkartmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

Öğrencilere TEOG ve LYS sınav tercihlerinde yardımcı olmak için 146 tane TEOG danışma merkezi ve 117 tane ÖSYS danışma merkezi kurduklarının altını çizen İl Milli Eğitim Müdürü Elmalı, şunları söyledi:

“Gençlerimizin tercihlerine yardımcı olmak için Kayseri’de 146 tane TEOG Danışma Merkezi’ni kurduk. Okul müdürlerimiz ve yardımcıları da öğrencilerimizin tercihlerinde kendilerine yardımcı olacaklar. Vatandaşlarımız ‘Ben gittim, tercih yerlerinde kimseyi bulamadım’ diyen varsa ilçe milli eğitim müdürlerimize, eğer onları bulamazlarsa doğrudan bana gelsinler. Bu merkezlerde uzman rehber öğretmenlerimizden yardım istesinler. İlçelerimizin toplamında da 117 ÖSYS danışma merkezi kurduk.”

İHA