KAYSERi’NiN YGS’DE EN BAŞARILI 5 ANADOLU LiSESi

Geçtiğimiz 19 Eylül’de sonuçları liselere geçişte kullanılan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi’nin (TEOG) kaldırılmasıyla 8’inci sınıfta okuyan 1.2 milyon öğrenci ve ailesi için de yerine gelecek sistemle ilgili endişeli bekleyiş başladı. TEOG’un kaldırılmasından 17 gün sonra Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz liseye geçişte yeni sistemi açıkladı. Buna göre öğrencilerin yüzde 90’dan fazlası adreslerine göre yerleşecek, yüzde 8’i de sınavla öğrenci alan okullara girecekti. Yılmaz yaklaşık 600 “nitelikli lise” için yapılacak sınava tüm öğrencilerin girebileceğini duyurdu. Sınavla öğrenci alacak okulların nitelikli olarak tanımlanması hem siyasetçiler hem de kamuoyunda tartışmalara neden oldu.



Okulların MEB eliyle “nitelikli” diye ayrılması eleştirilirken, Bakan Yılmaz daha sonra bu sözlerini “sınavla öğrenci alan okullar” olarak değiştirdi.



Ancak geçtiğimiz 5 Kasım’da liseye geçiş sisteminin ana hatları açıklanmış olsa da henüz ne sınav ne de sınavsız öğrenci alan okullara nasıl bir yerleştirme yapılacağı, eğitim bölgelerinin nasıl oluşacağı kesinleşmiş değil. Önce açık uçlu sorulardan oluşacağı söylenen sınavın çoktan seçmeli olduğu ortaya çıktı. Sözel ve sayısal iki bölümden oluşacak bu sınavda öğrencilere 60 soru yöneltileceği belirtildi ama daha sonra 80 olabileceği ifade edildi. Sınavla öğrenci alacak okullar 600 olarak açıklandı ama 800’e çıkabileceği dile getiriliyor. En çok tepki çeken ise TEOG sınavlarının aksine bu sınavda yanlış cevapların doğruları etkilemesi oldu. Son açıklamaya göre 3 yanlış bir doğruyu götürecek. Ancak bununla ilgili de değişiklik olup olmayacağı henüz bilinmiyor.



Gazete Habertürk yazarı Pervin Kaplan bugünkü yazı dizisinde, yeni liseye geçiş sistemi hakkında bilgi verdi ve öğrencilerinin merkezi sınav başarıları ile öne çıkan devlet liselerini anlattı. Anadolu, fen, sosyal bilimler ile imam hatip liselerinin yer alacağı liselerin oluşturulmasında 2016 YGS verileri kullanıldı. Bu listeler İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Ar-Ge bölümünde ölçme ve değerlendirme uzmanı olarak çalışmış Mükerrem Çetin’in çalışmalarından alındı.



İLK 100’DE HANGİ İLDEN KAÇ OKUL VAR?

ANADOLU liseleri ilk 100 sıralamasında 22 ilden okul yer alıyor. En fazla okul ise 3 büyük kentten. 37 okul ile ilk sırada İstanbul var. Bunu 9 okul ile Ankara, 7 ile İzmir izliyor. Kayseri, Antalya, Konya ve Bursa 5’er okul ile listede yer alıyor. İlk 100 içinde bir okulu bile olmayan il sayısı 59. İşte hangi ilden kaç okul ilk 100 listesinde...



İlk 100’de 5 Kayseri Lisesi

Bu listede ilk sıradaki okul Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi. 198 öğrencisi sınava giren bu lisenin 40’ar soruluk Matematik ortalaması 35.47, Fen ortalaması 31.08, Türkçe ortalaması 34.1 ve Sosyal ortalaması da 26.32. Okulun YGS puanları ise 439.05 ile 435.22 arasında değişiyor. Açıklanan ilk 100 listesinde Kayseri’den de 5 okul bulunuyor.



Nuh Mehmet Küçükçalık 14. sırada

Kayseri’de eğitim veren Nuh Mehmet Küçükçalık 14. sırada. 146 öğrencisi YGS’ye giren okulun Matematik ortalaması 30, Fen ortalaması 29.20, Türkçe ortalaması 30.96 ve Sosyal ortalaması 21.18.

Nuh Mehmet Küçük Çalık Anadolu lisesini ise listenin 43. sırasında yer alan Nuh Mehmet Baldöktü takip ediyor. 170 öğrencisi YGS’ye giren okulun Matematik ortalaması 29.78, Fen ortalaması 25.54, Türkçe ortalaması 29.53 ve Sosyal ortalaması 17.63

93 öğrencisiyle YGS’ye giren alan Sami Yangın Anadolu Lisesi ise listenin 46. sırasında yer alıyor. Okulun Matematik ortalaması 29.52, Fen ortalaması 25.26, Türkçe ortalaması 29.52 ve Sosyal ortalaması 15.00

Listede yer alan diğer Kayseri liseleri de 59. Sırada yer alan Kocasinan Ahmet Eren Anadolu Lisesi ve 85. sırada yer alan Melikgazi M Eminoğlu Anadolu Lisesi.









YENİ LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

İsteyenlerin proje okullar için yapılacak sınava girebileceği sistemde sınavlı ve sınavsız iki yerleştirme yapılacak.



SINAVSIZ SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

- Adreslere göre öğrencilerin tercih yapabileceği eğitim bölgeleri oluşturulacak ve tüm okul türlerine yer verilecek.

- 5 okul tercih edilecek.

- Öğrenciler tercihlerine göre evlerine yakın okullara yerleştirilecek. Belli okul türlerine gitmek istemeyen öğrencilerin kontejan yetmediği takdirde nereye yerleşebileceği belli değil.

- Yerleştirmelerde okul başarısı dikkate alınacak.



SINAVLI SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

- Proje okullar için yapılacak sınava isteyen her öğrenci girebilecek.

- Sınav 6, 7 ve 8. sınıf müfredatından çıkacak. Ancak kesinleşmiş de değil, sadece 8’de olabilir.

- Sınavla öğrenci alacak liseler mayısta açıklanacak.

- Sınavla yerleşemeyen öğrenci sınavsız öğrenci alan liseler için de tercih yapacak ve bu liselere yerleşecek.

HaberTürk