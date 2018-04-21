KAYSERi’YE EN iYi HAVACILIK LiSESi SÖZÜ

Mezunlar buluşmasına Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve çok sayıda mezun katıldı.40 yıl önceki arkadaşlarıyla hasret gideren ve eski günleri yad etme imkanı bulan Başkan Mustafa Çelik, mezunlar buluşmasının tavsiyesi doğrultusunda geleneksel hale getirilmesinden ve bu yıl üçüncüsünün yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Burada yaptığı konuşmada bir şehrin ve bir ülke ekonomisinin sanayisini ve teknolojisini geliştirmek istiyorsa bu işin temelinin ara eleman ve dolayısıyla meslek liseleri olduğunu ifade eden Başkan Çelik, “Eğer ara eleman sıkıntısı çekiliyorsa sanayinin gelişmesini beklemeyelim. Reel ekonomi rantta ve spekülatif kârda değil gerçek sanayidedir. Sanayisi güçlü olan ekonomiler ayakta durur. Sanayi ise yetişmiş ara elemanla kalkınır. Yüzlerce düz lise mezunları boşta geziyor; ancak meslek lisesi mezunları işsiz kalmıyor. Ortaokul öğrencilerine sesleniyorum. Özellikle mühendislik hedefliyorsanız meslek liselerini tercih edin” dedi.



Konuşmasında Kayseri’ye bir de müjde veren Başkan Çelik, “Hava İkmal Kent Park’ın planlanması için Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki ile birlikte Milli Savunma Bakanımız ile görüştük. Bu planlamayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız yapıyor. Milli Savunma Bakanımız ve Çevre Bakanımızdan bu toplantı esnasında bir ricada bulundum. Buradan 25 dönümlük yer verirseniz Türkiye’de bir numara olacak Havacılık Meslek Lisesi yapacağımızı söyledim. Her iki bakanımız olumlu buldu. Askeri hastane yanında yer planlandı. Hayırseverimiz de hazır. Tüm Türkiye’de parmakla gösterilecek Havacılık Lisesini Kayseri’ye kazandıracağız” diye konuştu.



Konuşmaların ardından okula katkıda bulunan kişi ve kurumlara teşekkür plaketi takdim edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e plaketini Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki verdi. Plaket töreninin ardından okulun yeni bölümlerinin açılışı gerçekleştirildi.