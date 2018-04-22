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KAYSERİ’YE PANSİYON İÇİN 1 YATIRIM

MEB 2018 yılı yatırım programını açıkladı Milli Eğitim Bakanlığı Strateji geliştirme Başkanlığı tarafından 2018 yılı toplulaştırılmış projelerin alt projeleri açıklandı. Açıklanan listede Kayseri’den sadece bir yatırım gözüküyor. O da Kocasinan bölgesinde 200 yataklı öğrenci pansiyonu yapımı işi…

KAYSERİ’YE PANSİYON İÇİN 1 YATIRIM

Kayseri’de son dönemlerde öğrenci pansiyonu eksikliği sürekli gündeme getiriliyor. Bakanlığın bir süre önce açıkladığı toplulaştırılmış projeler listesinde kentimizden sadece bir bölgede pansiyon ihtiyacının giderilebileceği açıklandı. MEB’in resmi internet sitesinden duyurulan açıklamaya göre Kocasinan’da 200 öğrenci kapasiteli pansiyon yapılacak.
Son dönemlerde Eskişehir ile Kayseri arasındaki yatırım tartışmaları sürerken, kentimizin karşılaştığı bu durum ‘Acaba kim kayırılıyor?’ sorusunu akla getirdi.
MEB’in yayınladığı listede okul türlerine göre ülke genelinde devam eden ve yeni projelerin sayıları şöyle:

Fen Lisesi inşaatı:
Devam eden proje sayısı: 10,
Anadolu Lisesi inşaatı:
Devam eden proje sayısı: 178, yeni proje inşaatı 10
Öğrenci pansiyonu:
Devam eden proje sayısı: 96,  yeni proje sayısı 5,
Spor Salonu inşaatı:
Devam eden proje sayısı76, yeni proje sayısı 30,
İmam Hatip Lisesi inşaatı:
Devam eden proje sayısı 172, yeni proje sayısı 10
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatı:
Devam eden proje sayısı  274 , yeni proje sayısı 10,
Halk Eğitim Merkezi ve Çıraklık Eğitim Merkezi:
Devam eden proje sayısı: 47, yeni proje sayısı: 5
Özel Eğitim ve Rehberlik Okullu ve Rehberlik Araştırma Merkezi:
Devam eden proje sayısı: 54
Öğretmenevi ve Hizmet içi Eğitim Enstitüsü :
Devam eden: 21
Atölye inşaatı:
Devam eden proje sayısı: 108
Haber: Ramazan Karakuş
 
 
 

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Milli Eğitim Bakanlığı
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