KAYSERİ’YE YENİ BİR EĞİTİM KOMPLEKSİ Hayırseverimiz Osman Ulubaş tarafından Melikgazi ilçemizde yaptırılacak olan 16 derslikli ortaokul ve ilkokul ile Melikgazi Belediyemiz tarafından yaptırılacak olan 8 derslikli anaokulu, kapalı spor salonu ile açık spor sahalarına ait eğitim kompleksinin yapımına ilişkin protokol Valimiz Şehmus Günaydın tarafından imzalandı.

Hayırseverimiz Osman Ulubaş tarafından Melikgazi ilçemizde yaptırılacak olan 16 derslikli ortaokul ve ilkokul ile Melikgazi Belediyemiz tarafından yaptırılacak olan 8 derslikli anaokulu, kapalı spor salonu ile açık spor sahalarına ait eğitim kompleksinin yapımına ilişkin protokol Valimiz Şehmus Günaydın tarafından imzalandı.



Valiliğimiz Salonunda düzenlenen protokol imza törenine, Vali Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye başkanı Ahmet Çolakbayraktar, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ile hayırseverimiz Osman Ulubaş katıldı.

Vali Günaydın imza töreninde yaptığı konuşmada, Hayırseverimiz Osman Ulubaş’ın artık gelenek haline gelen yeni bir okulunun temel atma töreni için bir araya geldiklerini ifade ederek, okulların yapımında emeği geçen Belediyelerimize ve hayırseverimize teşekkür etti.



Hayırsever Osman Ulubaş’ın eğitimden sağlığa birçok alanda katkı ve destekleri olduğunu ifade eden Vali Günaydın, “Hepinizin bildiği gibi Hayırseverimiz Osman Ulubaş, son yıllarda bir okul bittikten sonra hemen diğer okulun protokolünü yapıp temelini atıyordu. Bunu değiştirdik artık, bunu daha ileriye taşıdık ve okulumuz bitmeden ikinci, üçüncü okulumuza başlıyoruz. Bugün bir eğitim kompleksinin protokolü için bir araya geldik. Başta Osman Ulubaş Beyefendi olmak üzere değerli ailesine teşekkür ediyoruz. Gerçekten ilimizde eğitimden, sağlığa kadar bir çok alanda önemli katkıları var ” diye konuştu.

2023 yılı vizyonunda yer alan bütün illerin tekli eğitime geçmesi hedefini daha önce gerçekleştirmek için 2022 yılını hedef koyduklarını ifade eden Vali Günaydan, “ Şu anda hedefimizde her hangi bir sapma yok, Osman Ulubaş gibi hayırseverlerimizle, Büyükşehir Belediyemizle, ilçe belediyelerimizle, Milli Eğitim Bakanlığımızla ihtiyacımız olan dersliklerin bir kısmını gerçekleştirdik ve okullarımızı eğitim hayatına kazandırdık. Tekli eğitime geçmek için yaklaşık 1700 dersliğe daha ihtiyacımız var. İnşallah hep beraber tamamlayıp çocuklarımızı tekli eğitime geçirelim diye gayret gösteriyoruz.” dedi.



Büyükşehir Belediye başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı konuşmada, hayırseverlerimizin yatırımlar için kendilerini teşvik ettiğini ifade ederek, okullarımızın yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.



Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da yapmış olduğu konuşmada, “ Kazım Karabekir Mahallemizde kentsel dönüşüm alanı içerisinde bulunan alana hayırseverimiz Osman Ulubaş tarafından iki okul yaptırılacak, kapalı spor salonunu Büyükşehir Belediyemiz tarafından ve Anaokulu ile çevre düzenlemesi de Melikgazi Belediyemiz tarafından yapılacak. Başta Valimiz Sayın Şehmus Günaydın ve hayırseverimiz olmak üzere katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu



Hayırseverimiz Osman Ulubaş ise protokolünü imzaladıkları okulların yapımına bir an önce başlamak istediklerini ifade ederek, “ Başta Valimiz Sayın Şehmus Günaydın olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.



Konuşmaların ardından, Melikgazi ilçemize yaptırılacak olan eğitim kompleksinin yapımına ilişkin protokole Vali Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye başkanı Ahmet Çolakbayraktar, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ile hayırseverimiz Osman Ulubaş birlikte imza koydu.



Haber Merkezi