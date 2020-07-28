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KAYSO başarılı öğrenciyi ödüllendirdi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), TÜBİTAK tarafından düzenlenen Mendelyev Kimya Olimpiyatlarında dereceye giren Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi öğrenci Göktuğ Gülsoy’u ödüllendirdi.

KAYSO başarılı öğrenciyi ödüllendirdi

Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi öğrencisi Göktuğ Gülsoy’un TÜBİTAK tarafından düzenlenen Mendelyev Kimya Olimpiyatlarında dereceye girmesi büyük sevinç yaşattı. KAYSO Başkan Yardımcısı Ahmet Gümüşcü, Gülsoy’u okulunda ziyaret ederek, ödül verdi. Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi Müdürü İsmail Kaya, “Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi bir uluslararası başarıya daha imza attı. TÜBİTAK tarafından düzenlenen 54. Mendelyev Kimya Olimpiyatlarında Yarışmasında milli takımda bulunan öğrencimiz madalya alarak bize büyük bir mutluluk yaşattı. Bu hazırlık sürecinde emeğini esirgemeyen okulumuzun kimya öğretmeni Orhan Polat yaklaşık 3 yıldır öğrencimizi bu yarışmaya hazırladı. Bu büyük başarının ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bundan sonraki başarılara da kapı aralamasını ve ufuk açmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

KAYSO Başkan Yardımcısı Ahmet Gümüşcü de, “Göktuğ büyük bir başarıya imza attı. İnşallah bundan sonra daha büyük başarılara imza atar. İnşallah memleketine yararlı bir öğrenci ve yararlı bir evlat olarak yetişir. Kendisine bu başarıdan dolayı teşekkür ederim” dedi. 

İHA

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