KAYSO’da Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri Düzenlendi

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Nebi Doğan, ekonomik kalkınmanın sağlanması ve yüksek milli gelire sahip olmanın çözümü olarak görülen ihracatın, ülkemiz açısından çok önemli bir role sahip olduğunu belirterek, “Bir ülkede dış ticaret hacminin artmasıyla, döviz girdilerinin çoğalması, yatırımların hızlanması, istihdamın artması ve ülke ekonomisinin büyümesi gibi makroekonomik dinamikler harekete geçmektedir” dedi.







Rekabetin yoğun bir şekilde yaşandığı günümüz dünyasında, işletmelerin başarılı olmaları için pazarlama ve üretim becerilerini geliştirmelerinin son derece önemli olduğuna değinen Doğan, bu anlamda Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yaptığı çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirterek, yol gösterici çalışmalarından ve verdiği desteklerden dolayı hükümete teşekkür etti.

Kayseri Sanayi Odası olarak üyeleri yönlendirici ve bilgilendirici bu tip toplantılara devam edeceklerini belirten Doğan, toplantının hayırlara vesile olmasını dilerken, verecekleri bilgilerden dolayı Ticaret Bakanlığı uzmanlarına teşekkür etti.

Daha sonra kürsüye gelen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Hürol Karlı, İhracata Yönelik Devlet Destekleri konulu bir sunum yaptı. İhracata yönelik devlet yardımlarının, ihracata hazırlık, pazarlama ve yüksek katma değere yönelik destekler olmak üzere üç ana başlıkta toplandığını aktaran Karlı, bu destekler hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verdi.







Son olarak kürsüye gelen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Ozan Murat Ergan, İhracat Mevzuatı / Dâhilde ve Hariçte İşleme Rejimleri hakkında sunum yaptı.

Dahilde işleme rejiminin diğer devlet yardımlarından ayrılan çok ciddi boyutları olduğunu söyleyen Ergan, bazı sektörlerde dahilde işleme rejiminin bir zorunluk olduğunu belirterek, bu rejimin amacının ihracatçılara dünya piyasalarında rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirmek, ihraç ürünlerini çeşitlendirmek ve sürdürülebilir ihracat artışı sağlamak olduğunu söyledi.

