Kazakistan fahri konsolosundan ERÜ’de konferans Kazakistan Fahri Konsolosu ve Uluer Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Halil Uluer, Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesinde ‘Bir Turizmcinin Başarı Hikâyesi’ konulu konferans verdi.

Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte Dr. Halil Uluer, turizm sektörünün içerisinde çok sayıda sektörü barından lokomotif sektör olduğunu kaydetti.



Dr. Uluer, “Turizm sektörü millidir. Yurt dışından ülkemize gelen insanlara ülkeyi tanıttığınızda milli olursunuz. Bu nedenle ülkenize gelen turistlere, evinize gelen misafir gibi davranın. Turizm sektöründe iş yapacaksınız mutlaka dil öğrenin. Fakat turistlerle anlaşmak için sadece dillerini bilmek yetmez, onları iyi anlamanız gerekir.” dedi.



Konuşmasında “Ülkeden memnun ayrılan bir turist, bin turist demektir.” diyen Dr. Uluer, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ülkenizi tanıtabilmek için önce atalarınızı, tarihinizi ve toplumunuzu tanımalısınız. Kendi vatanının tarihini, kültürünü, gelenek ve göreneklerini iyi bilen insan,ülkesini her zaman en iyi şekilde tanıtabilir.”



Konferansın sonunda Dr. Halil Uluer’e, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa plaket takdim etti.



İHA

