KİM BU İNTİHALCİ HOCA!

BAŞKASININ TEZİYLE DOÇENTLİK



Şimdi profesör olan ve uzun bir süre önce doçentlik tezini hazırlarken bir başka araştırma görevlisinin tezini alarak kendi teziymiş gibi sunan ve bu tezle de doçentlik ünvanı alan akademisyen daha sonra profesörlük ünvanı da aldı.



CAMİADA FARKLI YORUMLAR VAR



Profesörlük ünvanı alırken intihal (bir başkasından çalma) yapıp yapmadığı bilinmeyen bu akademisyenle ilgili olarak üniversiteler camiasında farklı yorumlar da yapılıyor. İsmini şimdilik bizim de açıklamayacağımız bu intihalci hoca için, bağlı olduğu üniversite yönetiminin nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.