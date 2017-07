Yaz tatillerinde gençlere yönelik hizmetler veren Kızılay Gençlik Kampları, gençleri bekliyor. Heybeliada Gençlik Kampı, bu hafta 15-16 yaş grubu kız çocuklarını ağırladı. Kampı ziyaret eden Dr. Kınık, burada misafir edilen öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle birlikte yemek yedi, oyunlar oynadı, saz çaldı. Gençlere destek olmak için her zaman ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Dr. Kınık, Kızılay’ın bünyesinde genç gönüllü sayısını artıracaklarını ifade etti.

Kamp içerikleri her yıl zenginleşiyor

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, kamp içerikleri konusunda çeşitli kurumlarla işbirliği yaptıklarını söyledi. TÜBİTAK’ın kamplarda, 5 profesör düzeyinde akademisyenle gençlerinde ilgisini çekecek konular üzerinden söyleşiler yaptığını dile getiren Dr. Kınık, “Bilim Teknik Dergisi kamp alanımızda ücretsiz dağıtılmaktadır. Türkiye Bilişim İnovasyon Derneği, gençlerin teknolojiyi doğru kullanımı ve internet güvenliği konusunda bilgilendirici söyleşi ve etkinlikler yapıyor. Etnospor Federasyonu ve Okçuluk Vakfıyla yapılan işbirliği neticesinde kamp alanlarında geleneksel oyunlar ve okçuluk eğitimi gerçekleştiriliyor. Kamplarda aynı zamanda Kızılay gençlerinin donanım ve Kızılay bağlarını biraz daha yükseltmek amacıyla uygulamalı afet, ilkyardım, Kızılaycılık ve proje eğitimleri veriliyor” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıyla Sevgi Evlerine, 15 Temmuz Derneğiyle şehit çocuklarına, Göç Hizmetleri Müdürlüğüyle çocuk dostu alanlarında çalışan gönüllü Suriyelilere, TİKA ile yapılan görüşmelerde Cezayir’den öğrencilere belli miktarlarda kamp kontenjanı ayrıldı. TEOG birincileri kampa davet edilmiş olup, Türkiye’nin her yerinden, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden belli oranda devreler halinde katılım oluyor. Bunların dışında kampta; yazarlık, atölye çalışmaları, outdoor macera küpü, gece yürüyüşleri, halk oyunları, drama, müzik istasyonları var. Kızılay kampları pazartesi başlıyor ve cumartesi veda gecesiyle son buluyor. Kızılay Heybeliada Gençlik Kampında 113 öğrenci misafir ediliyor.

Bu yıl 10 Temmuz-27 Ağustos tarihleri arasında açık kalacak Çamkoru/Ankara ve Heybeliada/İstanbul Gençlik Kampları, yüzlerce başarılı genci ağırlayacak. Gençlik kaplarına katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını Kızılay şubelerine yapabiliyor.

(Kurum haberi)