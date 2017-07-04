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Konservatuvar yaz kursları başladı

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarının yaz kursları 3 Temmuz Pazartesi günü başladı.

Konservatuvar yaz kursları başladı
Konservatuvarın Büyükşehir Belediyesi yanındaki merkez binası ve Kayseri Mahallesindeki Setenönü Şubesi’nde başlayan kurslara toplam 2 bin 350 kişi katılıyor. 
Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarının 3 Temmuz'da başlayan yaz kursları Ağustos ayının sonuna kadar devam edecek. Konservatuvarın Büyükşehir Belediyesi yanında bulunan merkez binasında açılan yaz kurslarına 9-15 yaş grubundan öğrenciler katılıyor. Kurslarda, öğrencilere gitar, keman, bağlama, piyano, yan flüt, bateri, ney, ud ve resim olmak üzere dokuz branşta eğitim veriliyor.
Konservatuvarın Kayseri Mahallesi’ndeki Setenönü Şubesinde açılan yaz kurslarına ise 16 yaş ve üstü katılıyor. Kursiyerlere, gitar, keman, bağlama, piyano, bateri, ud, ney, resim ve halk oyunları olmak üzere dokuz branşta eğitim veriliyor. Her iki konservatuar binasında hafta içi akşam, hafta sonu gündüz ve hafta içi gündüz grupları bulunuyor.
Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarının yaz kurslarına bu yıl 2 bin 350 kişi katıldı.
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