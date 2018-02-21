Konut satışı düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Kayseri’ deki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı yüzde 66,43 ( 1 377 konut), ilk satışların payı ise yüzde 33,57 ( 696 konut) oldu.

Ülke genelinde artış var

Türkiye genelinde ise konut satışları 2018 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 oranında artarak 97 019 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 16 336 konut satışı ve yüzde 16,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 9 720 konut satışı ve yüzde 10 pay ile Ankara, 5 841 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 5 konut ile Hakkari ve 35 konut ile Bayburt oldu.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 artarak 44 363 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 45,7 oldu. İlk satışlarda İstanbul 7 492 konut satışı ve yüzde 16,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 3 436 konut satışı ile Ankara ve 2 338 konut satışı ile İzmir izledi.

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