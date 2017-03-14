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KPSS başvuruları başladı

ÖSYM tarafından düzenlenen 2017 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi başvuruları başladı.

KPSS başvuruları başladı

ÖSYM tarafından düzenlenecek 2017 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) başvuruları, bugünden itibaren 23 Mart'a kadar yapılacak.

SINAVLAR İSE MAYIS AYINDA YAPILACAK

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS lisans düzeyinde, 21 Mayıs, 27 Mayıs ve 28 Mayıs 2017 tarihlerinde, sabah ve öğleden sonra uygulanacak.

Adayların tümü, 21 Mayıs 2017'de sabah oturumuna girmek zorunda olacak. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar verecek. ÖABT, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak 16 Temmuz'da uygulanacak. Sınava başvuracak adayların KPSS Lisans Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

BAŞVURU İÇİN 23 MART SON GÜN

2017-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, ÖABT başvuruları, bugünden itibaren 23 Mart'a kadar yapılacak ve ücret ödeme için son gün 24 Mart olacak.

2017-KPSS alan sınavları olan kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, işletme, muhasebe, hukuk, iktisat, istatistik, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri başvuruları 27-31 Mart'ta alınacak. Ücret ödeme için son gün 3 Nisan olacak.

Kaynak:Ensonhaber

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