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KUDER artık dünyayı eğitiyor

KUDER Arama-Kurtarma ekibinde eğitim alan Somalili Abşir ülkesinde Hargaysa-Somaliland şehrindeki itfaiye ekibine eğitim vermeye başladı.

KUDER artık dünyayı eğitiyor
 
Kayseri Uluslararası Öğrenci Derneği (KUDER) , yaklaşık 2 yıl önce 20 farklı ülkeden uluslar arası öğrencinin görev aldığı Uluslar arası Arama Kurtarma Ekibi kurmuştu. KUDER’in icra ettiği çalışmalar meyvesini vermeye başladı .
KUDER Arama-Kurtarma ekibinde eğitim alan Somalili Abşir ülkesinde Hargaysa-Somaliland şehrindeki itfaiye ekibine eğitim vermeye başladı. Somalili öğrenci Abşir: "Türkiye'de aldığımız eğitimler bizlere farklı bakış açıları kazandırıyor. Özellikle KUDER bünyesinde düzenlenen faaliyetler oldukça ufuk açıcıydı. Orada organizasyon kabiliyetinden, kişisel gelişime varıncaya kadar birçok alanda eğitim aldık. Ülkeme döndüğümde Türkiye'de öğrendiklerimi uygulamaya geçirmem gerekiyordu. Ben de KUDER Arama-Kurtarma ekibinde öğrendiklerimi Somali'deki  itfaiye ekibine aktararak çalışmaya başladım." dedi.
KUDER Başkanı Mücahit Bulut ise konu hakkında şu değerlendirmeyi yaptı;
" Somali halkına bir STK olarak üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. KUDER artık dünyayı eğitiyor. Öğrencilerimizin Türkiye'de aldıkları eğitimler, dünyadaki Müslüman toplumların hem ufuklarını açıyor hem de onlara farklı bakış açıları kazandırıyor. Bundan 6 yıl önce dernek kurulduğunda bunu hayal etmiştik. Bugün eğitimlerini alan öğrencilerimiz amacına ulaşmış durumda. Gayret bizden, tevfik Allah'tan; sefer bizden, zafer Allah'tandır. Ancak  Somali'de itfaiye kurumlarının ekipman ve yangın elbiselerine (nomex) ihtiyaçları var. Türkiye'den bu hususta ciddi yardımlar beklemektedirler."     (Kurum haberi)
 
 
 
 
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