KUDER Kastamonu kampı sona erdi

Kamp programında kişisel gelişim, Etkili İletişim, Teşkilat çalışmaları gibi konularda çeşitli sunumların yanında, kitap okuma ve tahlil etkinlikleri geliştirildi. Programda ayrıca çeşitli kültürel ve sportif faaliyetler de düzenlendi. Program kapsamında konuşma yapan, KUDER sorumlusu Yavuz Mercan, “bilgiyi hayra kullanabilen şuurlu bir gençlik hepimizin arzusudur.” dedi.

Programda açılış konuşması yapan KUDER sorumlusu Yavuz Mercan, eğitim kampı ile öğrencilerin maddi ve manevi her türlü problemleri ile ilgilendiklerini ve öğrencilere bir hedef bir ideal gösterebilmek için bu kamp programını organize ettiklerini söyledi. Mercan bu tür faaliyetlerin gençlerin yetişmesinde, birbirleri ile tanışmalarında ve organizasyon kabiliyeti kazanmalarında çok önemli bir yeri olduğunu ifade etti.

“Hak ile meşgul olmayanı batıl işgal eder”

KUDER Başkanı Mücahit Bulut;" Tatil dönemi hayırla geçirilmeli. Hak ile meşgul olmayanı batıl işgal eder düsturunca yarıyıl tatili boyunca liseli ve üniversiteli öğrencilerimize yönelik birçok şehirde eğitim kampı programları düzenlemeyi düşünüyoruz. İlk olarak liseli ve üniversiteli öğrencilerimize yönelik Kastamonu kampını icra ettik.

Öğrencilerimiz burada doğa ile baş başa bir ortamda ders döneminin stres ve sıkıntılarını atma imkânı buldular. İslami şahsiyet okumaları başta olmak üzere öğrencilerimizin kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacağını düşündüğümüz çeşitli etkinlikler düzenledik. Teşkilat çalışmaları başta olmak üzere kişisel gelişim ve etkili iletişim gibi konularda birtakım sunumlar icra ettik." şeklinde konuştu.

“Şuurlu bir gençlik hepimizin arzusu”

Bulut açıklamasını şöyle tamamladı;

"Biz okullarımızı ilim ve irfan kaynağı olarak görüyoruz. Nitekim ecdadımız bu yuvaları asırlardır insanlığın saadetini sağlayacak ilim faaliyetleriyle donatmışlardır. Bu ortamlar şerre değil, hayra hizmet için değerlendirilmelidir. Maneviyatını kuşanmış, teknolojiyi bilen, edindiği bilgiyi hayra kullanabilen şuurlu bir gençlik hepimizin arzusudur. Gençlerimizin ruhen gelişmesi, ilmen yükselmeleri kadar önemli bir mevzudur. Bu yüzden hürriyete aşık, zulme baş kaldıran, dünyanın ve kendisinin durumunun farkına varmış, Müslümanca yaşayan nesiller inşa etmek, gençlerimizi her türlü fitne ve fesattan korumak bizim üzerimize bir vazifedir. "

Kurum Haberi











