KUDER Türkiye birincisi

UDEF’in düzenlediği ödül töreni Ankara Ticaret Odası salonunda yapıldı. Törene Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Dünya Etnospor Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve misafir öğrenciler katıldı. KUDER aracılığıyla yarışmaya katılan Kırgızistanlı Manas Maksudov ödülünü Bilal Erdoğan’dan aldı.



KUDER Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Bulut, “Filmde görev alan öğrencilerimizi tebrik ediyor ve bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz.15 Temmuz gibi hem Türkiye’nin hem de İslam ümmetinin tarihinde oldukça önemli bir kırılma noktası olarak değerlendirebileceğimiz bir konuda öğrencilerimizin göstermiş olduğu duyarlılık bizleri ziyadesiyle memnun etti. Bu duyarlılığın birincilik gibi bir ödülle taçlandırılması ise ayrıca memnuniyet verici. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın, demişti. Biz de Allah bu millete bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın diyoruz” diye konuştu.

İHA

