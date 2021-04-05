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KUŞ EVLERİMİZİ BOYADIK ve OKUL BAHÇEMİZE ASTIK

Demir Karamancı İlkokulu "eTwinning" Platformu üzerinde "Bir Varmış Bir Yokmuş" projesi kapsamında etkinliklerini yapmaya devam ediyor.

KUŞ EVLERİMİZİ BOYADIK ve OKUL BAHÇEMİZE ASTIK
Demir Karamancı İlkokulu tarafından uygulanan, çocukların okuma şevkini artırmak ve Geleneksel Türk masallarını ile dünya masallarını tanıtmak hedefiyle oluşturulan “Bir varmışbir yokmuş” masal projesi devam ediyor.. Avrupa’daki okullar arasındaki işbirliği teşvik eden eTwinning programına da kabul edilen proje Türkiye, Azerbaycan ve Romanya’daki okullarda ortak olarak yürütülüyor.

Melikgazi Demir Karamancı İlkokulu Okul Müdür Yardımcısı Rafet URAL ve anasınıfı öğretmeni Fatma Taşçılar’ın proje koordinatörü olduğu “Bir varmış, bir yokmuş” masal projesi okuldaki tüm öğrencileri kapsıyor. Öğrencilerin okuma kültürünü masalların gizemli, renkli dünyasıyla geliştirmek, geleneksel, unutulmaya yüz tutmuş Türk masallarını, dünya masallarını tanıtmak gerekçeleriyle hayatta geçirilen projede okuma, dinleme, resmetme ve canlandırma etkinlikleri gerçekleştiriliyor. 

BU AY MASALIMIZIN ARDINA KUŞ EVLERİMİZİ BOYADIK ve OKUL BAHÇEMİZE ASTIK
Demir Karamancı İlkokulu Anasınıfı olarak Bir VarmışBir Yokmuş adlı eTwinning projesi kapsamında hazırladığımız kuş evlerini ağaçlara astık.
KAYSERİ – Demir Karamancı İlkokulu Anasınıfı olarak “Bir VarmışBir Yokmuş”   adlı eTwinning projesi kapsamı, Mart Ayı faaliyetleri doğrultusunda hayvan sevgisini tüm yönleri ile işledik. Videolar izleyip, masal dinledik. Hayvan sevgimizi göstermek için kuş evleri hazırladık. Hazırladığımız kuş evlerini ağaçlara astık. Öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.







Haber Merkezi

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