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Kutlu zafer Erciyes Koleji'nde anıldı

Erciyes Koleji tarafından "Son Ders Çanakkale" adı altında hazırlanan programa ülkemizin önemli tarihçileri katıldı. Erciyes Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hastekkeşin, geçmişini bilmeyen milletlerin geleceğini inşa edemeyeceğini belirtti.

Kutlu zafer Erciyes Koleji'nde anıldı
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Erciyes Koleji, Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde gerçekleştirdiği programla zaferin en çarpıcı yönlerinin anlatılmasına vesile oldu.
"Son Ders Çanakkale" adıyla gerçekleştirilen programa Tarihçi Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Tarihçi Talha Uğurluel ve Moderatör Cansu Canan Özgen katıldı. Programı, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz Erciyes Koleji yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler takip etti.
Büyük ilgi gören programın açılış konuşmasını yapan Erciyes Koleji Ortaokul Müdürü Erdem Örnek Erciyes Koleji'nin bir yılı aşkın süredir "Kuşaklar Buluşması" projesi kapsamında tarihi yaşamak ve yaşatmak için çalıştığını belirtti ve çocuklarımızda tarih bilincinin oluşturulması için gayret gösterdiklerini söyledi.

Erciyes Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hastekkeşin de, geçmişini bilmeyen milletlerin geleceğini inşa edemeyeceğini vurguladı ve bu gerçekten hareketle tarihimizin önemli günlerine özel, programlar düzenlediklerini kaydetti. Hastekkeşin, Erciyes Koleji'nin öğrencilerini her anlamda donanımlı bireyler olarak yetiştirirken tarih ve kültür bilincini de aşıladığını vurguladı.

"Son Ders Çanakkale" programında Erciyes Koleji öğrencileri tarafından hazırlanan videolar salonda duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Programa katılan Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Talha Uğurluel ve Cansu Canan Özgen de Çanakkale Zaferi'nin bilinmeyen yönlerini ve bu zaferden çıkarılması gereken dersleri anlattılar.
 (Kurum Haberi)

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