KYK’dan kız öğrencilere pozitif ayrımcılık

Kayseri’de 2’si Pınarbaşı ve Develi’de olmak üzere 9 KYK yurdunda; 6 bin 100’ü kız öğrenci olmak üzere 9 bin 87 öğrencinin kaldığını belirten KYK İl Müdürü Sakin Terzi, kız öğrencileri ailelerin kendilerine emaneti olarak gördükleri için, kendilerine pozitif ayrımcılık yaptıklarını ifade etti.



9 yurdun 6’sı kız öğrencilere tahsis edildi

9 yurdun 6’sının kız öğrencilere tahsis edildiğini kaydeden İl Müdürü Terzi, “Kayseri’ye bu yıl gelen üniversite öğrencilerinin sayısı yaklaşık 10 bin, 6 bin 500’ü de bize müracaat etmiş. Bu yıl Kayseri’de ilk kez bize başvuran öğrencilerden kız öğrencilerimizin tamamını, erkeklerimizin de tamamına yakınını yurtlarımıza yerleştirdik. Erkek öğrencilerden 180 civarında ara sınıflarda olup beklemektedir. Onları da en kısa zamanda yerleştirmeye çalışacağız. Bu, KYK Kayseri tarihinde bir ilktir. Önümüzdeki yıl da yine bize başvuran öğrencileri dışarıda bırakmamak için gayret vereceğiz. Kız öğrencilerimizin sayısı erkek öğrencilerimizin iki katıdır. Gurbetten gelen kız öğrencilerimizi devlet güvencesine almak, kız anne ve babalarını rahat ettirmek amacıyla pozitif ayrımcılık yapıyoruz” diye konuştu.



2017’de 3 yeni yurt açıldı

2017’de biri kız olmak üzere 3 yeni yurt açıldığını dile getiren İl Müdürü Terzi, Kayseri’deki 65 bin civarında öğrencinin yüzde 14’ünün KYK hizmetinden yararlandığını ve yeni eğitim-öğretim yılında hedeflerinin yüzde 20’ye ulaşmak olduğunu söyledi.



Yeni sistemde çalışma ve yatak odaları ayrı olacak

KYK yurtlarında normal ve standardı yüksek olmak üzere iki tip hizmet verdiklerine işaret eden İl Müdürü Sakin Terzi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Normal yurtlar ranzalı ve 4-6 kişilik odalardan oluşuyor. Standardı yüksek yurtlar bazalı yurttur; 3 ve 4 kişilik odalardan oluşur. Öğrenciler ve halk arasında standardı yüksek olan yurtlar ‘özel yurt’ diye nitelendiriliyor. Bunlar kesinlikle özel yurt değildir; KYK’ya ait yurtlardır. Son dönemde açtığımız yurtlar da standardı yüksek yurttur. Standardı yüksek yurtlarımızın tek farkı bazalı olması ve tuvalet ve banyoların odaların içerisinde yer alması. Normal yurtlarımızın aylık ücretleri 160 TL’den başlar. Standardı yüksek yurtlarımızda ise tavan ücret 275 TL’dir. Aradaki fiyat farkları da yurdun bulunduğu yer, bina özellikleri gibi farklardan kaynaklanır. Ancak yemek fiyatları ve standartları arasında fark yoktur. Bu yıl kiraladığımız yurtlarda da yeni bir sisteme geçiyoruz. Standardı yüksek yurtlarda öğrencilerimiz uyudukları odalarda ders çalışıyor. Yeni sistemde odalar 4 kişi olacak ve 2 oda bulunacak. Öğrencilerimiz bu odalardan birini ders çalışmak için kullanacak. Tuvalet ve banyo da odaların içerisinde bulunacak. Böylece çalışmak isteyen öğrencimizle istirahat etmek isteyen öğrencimiz birbirini rahatsız etmeyecek.”



“Öğrencilerin gönül dünyasına hizmet ediyoruz”

KYK’nın öğrencileri için barınma dışında yemek, burs-kredi ve eğitim kültür sanat ve sportif faaliyetlerle ilgili hizmetler verdiğini hatırlatan İl Müdürü Terzi, “KYK olarak öğrencilerimizin gönül dünyasını da düşünüyoruz. Bu kapsamda değerler eğitimi veriyoruz. Bütün yurtlarımızda Kur’an-ı Kerim kurslarımız vardır. Bu yıl yurtlarımıza 500’ün üzerine manevî rehber atandı; öğrencilerimizle birebir konuşuyorlar, sohbet ediyorlar, dertlerini dinliyorlar. Edebiyat, tarih, ilahiyat, sosyoloji, psikoloji, adab-ı muaşeret gibi atölyelerimiz var. Bunun yanı sıra eğitim programlarımız kapsamında seminerler ve konferanslar veriyoruz” ifadelerini kullandı.