Lider Eğitimci Yazarlar Derneği’nden Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz ÇANDIROĞLU'na Hayırlı Olsun Ziyareti Lider Eğitimci Yazarlar Derneği Kayseri Şube Başkanı Rafet URAL; Bu ay içerisinde ilimizde göreve başlayan Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz ÇANDIROĞLU'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Nüfus ve iş yoğunluğu olarak büyükşehirler arasında öne çıkan Kayserimizin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne böyle tecrübeli, yıllarını eğitime adamış, vizyon sahibi bir ismin atanması memleketimiz için hayırlı oldu. Samimi bir sohbet havasında gerçekleşen ziyaretimizde öğretmen, okullar, yazarlık ve yeni projeler hakkında fikir telakkisi yapıldı.



Heyet olarak gittiğimiz ziyarette, Eğitimci Yazar Rafet Ural İncir Yayınevinden çıkan çocuk eseri ‘Şipidik ve Epelek Şehrimizi Geziyor’ adlı eser imzalı olarak takdim edildi.



Yazar Funda Menekşe tarafından polisiye tarzda son kitabı ‘Perde Arkası ’ adlı romanını imzalı olarak Bilal Yılmaz Bey’e takdim edildi.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürümüz Bilal Yılmaz ÇANDIROĞLU Bey’e göstermiş olduğu nezaket ve samimiyetinden ötürü çok teşekkür edildi.



Haber Merkezi