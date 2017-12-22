Lisans öğrencilerine 450 lira burs

Çevre Mühendisi, Biyoloji ve Kimya Bölümü, Kimya Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Şehir Plancısı, Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde; belirtilen konu başlıkları altında bitirme tezi ya da bitirme projesi hazırlayan öğrenciler, vakfın web sitesi üzerinden (www.tucev.org), 20 Ocak 2018 tarihine kadar başvuru yapabilecek. 1 Şubat 2018 tarihi itibariyle burslar ödenmeye başlanacak.

Burs alan öğrenciler üniversite tarafından yapılan tez ve doktora kabulünden sonra, çalışmalarını yazılı doküman ve CD formatında birer kopya halinde Türkiye Çevre Koruma Vakfına gönderecek. Tez ve projeler Çevre Şehir Kütüphanesinde yer alacak.

Konuyla ilgili bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki; "Öğrencilerimize maddi ve manevi desteğimiz devam edecek. Bakanlık olarak başlatmış olduğumuz burs seferberliğinde 500 den fazla bitirme tezi ve bitirme projesi, 38 yüksek lisans tezi çalışmasının sonuçlanmasını sağladık. 16 Doktora öğrencimize vermiş olduğumuz desteğimiz ise devam ediyor. Bu yılda yeni dönemde bitirme tezi hazırlayan 200 lisans öğrencisine ise 4 ay süre ile ayda 450 TL burs vereceğiz." dedi.



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