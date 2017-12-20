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Lise öğrencilerine yapay zeka dersi

ERÜ’lü akademisyenler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında liseli gençlere yapay zekâyı tanıtmaya devam ediyor.

Lise öğrencilerine yapay zeka dersi
Söyleşi dizisinin ikinci bölümünde Kayseri Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelen Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Derviş Karaboğa ve Doç. Dr. Alper Baştürk, yapay zekâyı anlattı.
Yapay zekânın ülkelerin hem ekonomik hem de güvenlik açısından geleceğinde rol sahibi olabilecek bir bilim alanı haline geldiğini kaydeden ERÜ’lü akademisyenler, bilim, yapay zekâ, yapay arı kolonisi, yapay zekâ alanındaki son gelişmeler, derin öğrenme ve gelecekte bu alanda karşılaşılacak teknolojiler hakkında bilgiler verdi.
Söyleyişinin sonunda  akademisyenler öğrencilerin sorularını yanıtladı.
İHA
 
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