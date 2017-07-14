Lise taban puanları 2017! E-Okul lise tercihleri nasıl yapılır?

TEOG lise taban puanları bilgisi dahilinde tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan lise adayları, lise tercihleri nasıl yapılır sorusuna cevap arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrenci portalı e-okul üzerinden gerçekleştirilecek olan işlemler, tercihlerin belilenmesine olanak sağlayacak. Peki, 2017 TEOG lise taban puanları dahilinde lise tercihleri nasıl yapılır? İşte, detaylı bilgiler



LİSE TABAN PUANLARI 2017

TEOG lise taban puanları, lise tercihini yapmak isteyen öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Almış oldukları puan ve başarı sıralamasına göre bölgelerinde bulunan en iyi liseyi tercih edecek olan öğrenciler, bu tercihlerini gerçekleştirmeden önce lise taban puanları bilgisini inceleyecek. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı TEOG lise taban puanları bilgisi ve detayları

TEOG LİSE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir. Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul ile imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ortaokul ile imam hatip ortaokulu müdürlüklerine onaylatılacaktır.

Yerleştirmede öğrenciler 25 okula kadar tercihte bulunabileceklerdir.

Tercih işlemleri, Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internetadreslerinde yayımlanan tercih listelerinde yer alan okulların tercih kodlarına göre, öğrenci velisi tarafından 14-24 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik ortamda onaylanan “Yerleştirme Tercih Ön Çalışma Formu” nun çıktısı alınarak okul müdürlüğü ile veli tarafından imzalandıktan sonra aslı okulda saklanacak ve bir nüshası imza karşılığı veliye verilecektir.

BU HATALARI YAPMAYIN

Hatice Yılmaz (Eğitim Uzmanı): Tercih listesi aslında sizin girmeyi en çok istediğiniz okuldan, en az tercih ettiğiniz okula doğru sıralanır. Yüzdelik dilimindeki okulları istemediği için daha üsttekilerden tercih listesi oluşturanların yerleşme şansı olmadığından, kaydı otomatik olarak açık liseye yapılacak. Bu yüzden garantiye almak için yüzdelik diliminizden daha gerideki okullardan 4 veya 5’ini belirleyin. Aynı puandaki okullardan en iyisi evinize yakın olandır. Farklı bir ilden okul seçerken, özellikle fen ve sosyal bilimler liselerini seçenler okulun yatılı bölümü olup olmadığına bakmalı. Tabii yatılı okumayı isteyip istememek de önemli.

EN FAZLA 25 OKUL TERCİH EDİLECEK

Öğrenciler, en fazla 25 okul tercihinde bulunabilecek. Liste oluşturulurken okulların tercih kodları, öğrencinin yüzdelik dilimi, okulların kontenjan tablolarındaki yüzdelik dilimi, yerleştirmeye esas puanın dikkate alınması ve özellikle okulların kontenjan durumları ve tanıtım bilgilerinin incelemesi gerekecek.

TERCİHLERİ MÜDÜRLÜK ONAYLAYACAK

Tercihler mutlaka herhangi bir okul müdürlüğünden elektronik ortamda onaylatılacak. Onaylama işlemi yapıldığı anda tercih işlemi tamamlanacak. Aksi takdirde öğrenci tercih yapmamış sayılacak. Onaylanan tercih formunun iki nüshası alınarak okul müdürlüğü yetkilisi ile veli tarafından imzalanacak, biri okulda, diğeri velide kalacak. Onaylama bitince düzeltme yapılamayacak. (HÜRRİYET.COM.TR)