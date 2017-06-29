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Lise tercihlerinde kullanılacak 'YEP' yarın açıklanacak

MEB, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı 8'inci sınıf öğrencilerinin lise tercihleri için kullanılacak YEP yarın belli olacak.

Lise tercihlerinde kullanılacak 'YEP' yarın açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi Twitter hesabından, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleştirilen merkezi ortak sınavlara katılan öğrencilerin lise tercihi yaparken kullanacağı yerleştirmeye esas puanlara (YEP) ilişkin açıklama yapıldı.

PUANLAR YARIN SAAT 10:00'DA AÇIKLANACAK

Açıklamada, "2016-2017 eğitim ve öğretim yılı 8'inci sınıf öğrencilerinin ortaöğretimkurumlarına yerleştirmeye esas puanları yarın saat 10.00'da www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecek." bilgisi paylaşıldı.

14-24 TEMMUZ ARASI TERCİHLER ALINACAK

Diğer yandan, "2017 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu"na göre YEP'in açıklanmasının ardından 14-24 Temmuz arasında liselere tercihler alınacak. Tercihte bulunan tüm öğrencilerin liselere yerleştirme işlemleri, YEP üstünlüğü, tercih önceliği, okul kontenjanı esasına göre yapılacak.

Ensonhaber

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