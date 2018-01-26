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Liseliler tatilde de boş durmuyor

İlim Hikmet Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti’nin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte liseliler gençlik kampında buluştu.

Liseliler tatilde de boş durmuyor
Liseliler her dönem sonu katılım gösterdikleri gençlik kampını, bu dönem Şehit Furkan Doğan Yurdu’nda gerçekleştirdiler. Gençler kampta kitap tahlilinin yanı sıra yurtdışından gelen öğrencilerin İslam Coğrafyası temalı ülke tanıtımı, yüzme ve güreş gibi sportif faaliyetlerde bulundular.
4 gün süren kampın sonunda öğrenciler Kıranardı gezisi ve Erciyes’ te yapılan piknik ile kampı sonlandırdılar.
Kampa katılan öğrencilerden Hacı Ekber, kendisi ve arkadaşları açısından verimli geçtiğini ve manevi anlamda kendilerine fayda sağladığını belirtti.
Elinden geldiği kadar tüm kamplara katılmaya çalıştığını belirten Ekber,  “zamanımızı boş yere dışarıda geçirmek yerine gelebilecek olan tüm liseli arkadaşlarının katılmasının faydalı olacağını” belirtti.
Kurum Haberi
 
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