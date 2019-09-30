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Liseye 4 farklı ülkeden ziyaretçi

4 farklı ülkeden 38 öğretmen ve öğrenci Erasmus + KA229  Exploring Cultural Heritage for Entrepreneurial Development projesi kapsamında Fatih Karcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

Liseye 4 farklı ülkeden ziyaretçi

Erasmus + KA229  Exploring Cultural Heritage for Entrepreneurial Development projesi kapsamında Polonya, İspanya, İtalya ve Portekiz’den toplamda 38 öğretmen ve öğrenci 22 Eylül – 28 Eylül tarihlerinde Fatih Karcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında öğretmen ve öğrencilere okul hakkında katılımcılara bilgiler verildi.



Proje konusu gereği 4 farklı ülkeden gelen 38 öğretmen ve öğrenci ilimizde ve çevre illerde bulunan kültürel mirasları ziyaret ettiler. Proje kapsamında sunumlar, toplantılar ve farklı etkinlikler gerçekleştirildi. Ziyaretçiler, okul yönetiminin misafirperverliğinden dolayı kendilerine teşekkür ederek, ülkeden memnun bir şekilde ayrıldıklarını ifade ettiler.  


 

Haber: Ekrem Nazlı

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