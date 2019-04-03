Liseye Giriş Sınavı başvuruları başladı

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) olarak bilinen Merkezi Sınav başvuruları, 3 Nisan Çarşamba günü yayımlanan başvuru kılavuzu ile birlikte alınmaya başlandı. 14 Nisan tarihine kadar okul müdürlükleri tarafından başvuruları kabul edilecek olan LGS'de adaylara toplam 90 soru yöneltilecek.



Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında liselere giriş için yapılacak merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı. MEB'in yayımladığı kılavuza göre, 1 Haziran'da yapılacak LGS kapsamındaki sınav için başvurular dünden itibaren başladı, 14 Nisan'a kadar alınacak.



SONUÇLAR 24 HAZİRAN’DA AÇIKLANACAK

Kılavuzda açıklanan takvime göre, sınav giriş belgeleri 22 Mayıs’ta açıklanacak.

1 Haziran tarihinde İlk oturumu 09.30, ikinci oturumu ise 11.30 saatlerinde tamamlanacak olan sınavın sonuçları, 24 Haziran Pazartesi günü açıklanacak.



KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları için; 2018–2019 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olma. Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencileri için; Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8‘inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olma. Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrenciler için; 2018–2019 Öğretim yılında yurt dışında Bakanlığımıza bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olma şartları aranacak.



BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Merkezî Sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettirecek.

Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacak.

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin başvuru işlemleri Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecek.

Yurt dışında okuyan öğrenciler için başvuru süreci ise kılavuzdan öğrenilebilecek.



HANGİ KONULARDAN KAÇ SORU YÖNELTİLECEK?

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacak. Sözel alanda; Türkçe 20, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10, Yabancı Dil 10, Toplam 50. Sayısal alan; Matematik 20, Fen Bilimleri 20. Toplam 40 soru.

