Liseye göre ev arayanlar dikkat! 6 ay şartı getirilebilir...

Yeni liseye giriş sisteminin açıklanması ile ‘ikâmetgah taşıma' ve ‘farklı adres gösterme' konuları gündeme gelmeye başladı. Kaliteli ve başarılı liselerin bulunduğu mahallelere kağıt üzerinde göç başlayacağı konuşulurken, devletin de bu konuda önlem alabileceği belirtiliyor. Buna göre öğrencilerin liselere yerleştirilmesinde en az 6 ay önceden bulunduğu yerde ikamet ediyor olma şartı aranması öngörülüyor.





MAHALLE GÖÇÜNE KARŞI DÜZENLEME



Hürriyet'ten Esra Ülker'in haberine göre, okul için yer değiştirmeleri önlemek, farklı adres göstermenin önüne geçmek için düzenleme yapılacak ve cezai işlem uygulanacak. Tercih işlemleri e-Okul üzerinden olacak. Kayıtlarda sistemsel mekanizma işleyecek, çalışmalar devam ediyor. Bunun için de en az 6 ay önceden bulunduğu yerde ikamet ediyor olma şartı aranması öngörülüyor. Tayin gibi zorunlu taşınma durumlarında nasıl bir yol izleneceği ise henüz belli değil.





YERLEŞEMEYENLER İÇİN NE YAPILACAK?



Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için de komisyonlar kurulabilir. Beş tercihine de yerleşemeyen öğrenciyi mahaleisinde bulunan ve gitmek istediği bir okula göndermek için kurulması planlanan bu komisyonlar çözüm bulacak.





SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK OKULLAR



Sınavla öğrenci alacak okulların isimleri henüz belli değil. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, fen, sosyal bilimler proje okullar gibi liselerin aralarında yer aldığı yaklaşık 600 okula giriş için merkezi sınav uygulanacağını açıkladı. Şu anda Türkiye'de 11 bin 76 lise var. Bunların 302'si fen, 93'ü sosyal bilimler lisesi. Son açıklamalara göre aralarında fen, sosyal bilimler ve imam hatip liselerinin de olduğu proje okul sayısı ise 163. (hürriyet.com.tr)