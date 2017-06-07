LYS'de son uyarılar!

YGS'nin ardından yüzbinlerce öğrenci 10-11 ve 17-18 Haziran 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek LYS'ye girmeye hazırlanıyor. Sınav günleri yaklaştıkça öğrencilerdeki heyecan ve kaygı da artıyor.
Üsküdar Üniversitesi Tercih Danışmanı Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş adaylara son gün önerilerinde bulunuyor:
- Yeni konu çalışmaktan ziyade zihninde tam oturmamış konular pekiştirilmeli.
- Soru çözümlerine ağırlıklı bir programla devam edilmeli.
- Bol bol deneme çözülmeli.
- Alışkın olunan davranış şeklinin dışına çıkılmamalı.
- Çalışma sistemi ne ise son güne kadar o sistemle devam edilmeli.
- Sınavdan önceki gün dinlenmeye ayrılabilir. Ama aday kendini rahat hissetmiyor ve mutlaka bir şeyler yapmalıyım diyorsa kendisini çok yormamak kaydıyla çalışma yapılabilir.
- Sınav öncesi son günlerini rahat geçirmelerinde fayda olacaktır.
- Eğer imkân varsa sınavdan bir önceki gün sınav yeri mutlaka görülmeli.
- Çok fazla sınav konuşmaktan uzak durulmalı. Hiç konuşmamak da zararlı. Denge kurulabilmeli.
- Bedensel ve zihinsel yorucu aktivitelerden sınav öncesinde uzak durulmalı.
- Kişi sınav gecesi erkenden uyumalı, dinlenmeli, zinde olmalı.
- Sınav sabahı alışık olunmayan kahvaltıdan uzak durulmalı.
- Sınava giderken rahat kıyafetler tercih edilmeli.
- Sınava 15 dakika kala adaylar sınav salonuna alınmayacağından sınav yerine ulaşma saati iyi ayarlanmalı.
- Sınav anında heyecan ve kaygı durumunda nefes egzersizleri yapılmalı.
- Sınav anında 15-20 saniyelik esler verilebilmeli. Adaylar bu kısa araları zaman kaybı değil dikkat toplama olarak görmelidir.
- Turlama yöntemi kullanılmalı. Yapılamayan sorular üzerinde çok fazla durup zaman kaybetmektense bu sorular ikinci tura bırakılarak bildiğimiz sorulardan devam edilmeli.
- Zaman kaybı ve kaydırma riskine karşı cevaplar önce soru kitapçığına ardından hemen cevap kâğıdına işaretlenmeli.
- Sınava gidiş tören merasimine dönüştürülmemeli. Öğrenci eğer istiyorsa sınava yakınlarıyla gitmeli.
- Sınav Giriş Belgesi akşamdan hazırlanmalı. Sınav Giriş Belgeleri ÖSYM tarafından adaylara posta yoluyla gönderilmeyeceğinden adaylar Sınav Giriş Belgelerinin çıktılarını www.osym.gov.tr sitesinden alabileceklerdir. (Kurum haberi)
Üsküdar Üniversitesi Tercih Danışmanı Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş adaylara son gün önerilerinde bulunuyor:
- Yeni konu çalışmaktan ziyade zihninde tam oturmamış konular pekiştirilmeli.
- Soru çözümlerine ağırlıklı bir programla devam edilmeli.
- Bol bol deneme çözülmeli.
- Alışkın olunan davranış şeklinin dışına çıkılmamalı.
- Çalışma sistemi ne ise son güne kadar o sistemle devam edilmeli.
- Sınavdan önceki gün dinlenmeye ayrılabilir. Ama aday kendini rahat hissetmiyor ve mutlaka bir şeyler yapmalıyım diyorsa kendisini çok yormamak kaydıyla çalışma yapılabilir.
- Sınav öncesi son günlerini rahat geçirmelerinde fayda olacaktır.
- Eğer imkân varsa sınavdan bir önceki gün sınav yeri mutlaka görülmeli.
- Çok fazla sınav konuşmaktan uzak durulmalı. Hiç konuşmamak da zararlı. Denge kurulabilmeli.
- Bedensel ve zihinsel yorucu aktivitelerden sınav öncesinde uzak durulmalı.
- Kişi sınav gecesi erkenden uyumalı, dinlenmeli, zinde olmalı.
- Sınav sabahı alışık olunmayan kahvaltıdan uzak durulmalı.
- Sınava giderken rahat kıyafetler tercih edilmeli.
- Sınava 15 dakika kala adaylar sınav salonuna alınmayacağından sınav yerine ulaşma saati iyi ayarlanmalı.
- Sınav anında heyecan ve kaygı durumunda nefes egzersizleri yapılmalı.
- Sınav anında 15-20 saniyelik esler verilebilmeli. Adaylar bu kısa araları zaman kaybı değil dikkat toplama olarak görmelidir.
- Turlama yöntemi kullanılmalı. Yapılamayan sorular üzerinde çok fazla durup zaman kaybetmektense bu sorular ikinci tura bırakılarak bildiğimiz sorulardan devam edilmeli.
- Zaman kaybı ve kaydırma riskine karşı cevaplar önce soru kitapçığına ardından hemen cevap kâğıdına işaretlenmeli.
- Sınava gidiş tören merasimine dönüştürülmemeli. Öğrenci eğer istiyorsa sınava yakınlarıyla gitmeli.
- Sınav Giriş Belgesi akşamdan hazırlanmalı. Sınav Giriş Belgeleri ÖSYM tarafından adaylara posta yoluyla gönderilmeyeceğinden adaylar Sınav Giriş Belgelerinin çıktılarını www.osym.gov.tr sitesinden alabileceklerdir. (Kurum haberi)