LYS'de son uyarılar!

YGS'nin ardından yüzbinlerce öğrenci 10-11 ve 17-18 Haziran 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek LYS'ye girmeye hazırlanıyor. Sınav günleri yaklaştıkça öğrencilerdeki heyecan ve kaygı da artıyor.

Üsküdar Üniversitesi Tercih Danışmanı Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş adaylara son gün önerilerinde bulunuyor:

- Yeni konu çalışmaktan ziyade zihninde tam oturmamış konular pekiştirilmeli.

- Soru çözümlerine ağırlıklı bir programla devam edilmeli.

- Bol bol deneme çözülmeli.

- Alışkın olunan davranış şeklinin dışına çıkılmamalı.

- Çalışma sistemi ne ise son güne kadar o sistemle devam edilmeli.

- Sınavdan önceki gün dinlenmeye ayrılabilir. Ama aday kendini rahat hissetmiyor ve mutlaka bir şeyler yapmalıyım diyorsa kendisini çok yormamak kaydıyla çalışma yapılabilir.

- Sınav öncesi son günlerini rahat geçirmelerinde fayda olacaktır.

- Eğer imkân varsa sınavdan bir önceki gün sınav yeri mutlaka görülmeli.

- Çok fazla sınav konuşmaktan uzak durulmalı. Hiç konuşmamak da zararlı. Denge kurulabilmeli.

- Bedensel ve zihinsel yorucu aktivitelerden sınav öncesinde uzak durulmalı.

- Kişi sınav gecesi erkenden uyumalı, dinlenmeli, zinde olmalı.

- Sınav sabahı alışık olunmayan kahvaltıdan uzak durulmalı.

- Sınava giderken rahat kıyafetler tercih edilmeli.

- Sınava 15 dakika kala adaylar sınav salonuna alınmayacağından sınav yerine ulaşma saati iyi ayarlanmalı.

- Sınav anında heyecan ve kaygı durumunda nefes egzersizleri yapılmalı.

- Sınav anında 15-20 saniyelik esler verilebilmeli. Adaylar bu kısa araları zaman kaybı değil dikkat toplama olarak görmelidir.

- Turlama yöntemi kullanılmalı. Yapılamayan sorular üzerinde çok fazla durup zaman kaybetmektense bu sorular ikinci tura bırakılarak bildiğimiz sorulardan devam edilmeli.

- Zaman kaybı ve kaydırma riskine karşı cevaplar önce soru kitapçığına ardından hemen cevap kâğıdına işaretlenmeli.

- Sınava gidiş tören merasimine dönüştürülmemeli. Öğrenci eğer istiyorsa sınava yakınlarıyla gitmeli.

- Sınav Giriş Belgesi akşamdan hazırlanmalı. Sınav Giriş Belgeleri ÖSYM tarafından adaylara posta yoluyla gönderilmeyeceğinden adaylar Sınav Giriş Belgelerinin çıktılarını www.osym.gov.tr sitesinden alabileceklerdir. (Kurum haberi)

