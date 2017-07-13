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LYS tamam sıra tercihlerde

Üniversite adaylarının merakla beklediği Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçları açıklandı. Matematik testinde müfredat dışı olduğu için 2 sorunun iptal edildiğini söyleyen Açı Eğitim Kurumları Rehber Öğretmeni Nurcan Eğribaş geçtiğimiz yıllara oranla matematik dışında diğer alanlarda puanı hesaplanan aday sayısının arttığını belirtti.

LYS tamam sıra tercihlerde
Üniversite adaylarının merakla beklediği Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçları açıklandı. Matematik testinde müfredat dışı olduğu için 2 sorunun iptal edildiğini söyleyen Açı Eğitim Kurumları Rehber Öğretmeni Nurcan Eğribaş geçtiğimiz yıllara oranla matematik dışında diğer alanlarda puanı hesaplanan aday sayısının arttığını belirtti.
 
Eğribaş 18-26 Temmuz arasında öğrencileri zorlu bir tercih döneminin beklediğini, bu dönemde öğrencilerin acele etmemesi gerektiğini, üniversitelerle ilgili araştırmalar yapmaların yerinde olacağını belirterek,
“2016 yılındaki sınava kıyasla Türk Dili ve Edebiyatı testinde yüzde 27,36 olan başarı ortalamasının bu yıl yüzde 21,80’e düştüğü görülüyor. Bu da ortalama 6 nete denk gelir.” dedi
 
 İptal edilen soruların öğrencilerin puanlarına herhangi bir etki yapmayacağını belirten Eğribaş sözlerini söyle sürdürdü;
 
“Bundan sonraki süreçte öğrenciler için yine zorlu bir dönem başlıyor. Adaylar tercihlerini 18-26 Temmuz tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/ adresinden kendileri sisteme girerek yapacaklar.’’
 
Tercih döneminde dikkat edilmesi gerekenler
 
Eğribaş tercih döneminde öğrencilerin dikkat etmesi gerektiği noktaları da maddeler halinde sıraladı;
 
Tercih edilen bir bölüme yerleşilir ve gidilmezse diğer yıl sınava girildiğinde Ortaöğretim Başarı Puanı yarıya düşecek. Bu nedenle istemediğiniz bir bölümü tercih kılavuzuna yazmayın.
Tercihlerde nokta atışı yapmaya çalışın.
Tercih konusuna hâkim olmayanlara danışmayın.
Bölümün özel koşullarına bakmadan tercih yapmayın.
Tatile çıkacağım diye tercihinizi aceleye getirmeyin.
2017 ÖSYM kılavuzunu incelemeden tercih yapmayın.
Tercihlerinizi ağırlıklı olarak puanınızın üstündeki programlara ayırın.
 
Kurum haberi
 
 
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