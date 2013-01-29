Yazar ile okuyucusunu buluşturan kitap fuarlarıyla ilgili bir gelenek oluştuğunu aktaran Özkanlı, yurdumuzun değişik illerinde farklı zamanlarda kültür ve sanat adına güzelliklere imza atıldığını söyledi.

İmza atlan bu güzelliklerden birinin 15–20 Ocak 2013 tarihleri arasında Adana’da yapıldığını belirten Özkanlı; “6. Çukurova TÜYAP Kitap Fuarına gördüğüm kadarıyla ilgi çok iyiydi. Son gün fuar alanı doldu taştı adeta. Okuma oranını azlığından kitap okunmadığından her zaman dert yanarız. Bunlar doğrudur da. Ama fuarın son günü gördüğüm manzara beni çok ümitlendirdi açıkça. Okuyucuya hitap eden eserler yazıldığı, imkânların daha iyisi sunulduğu sürece bu ilgi aratarak devam eder inşallah” dedi.



Kayseri’de de buna fırsat tanınır mı?

Kitap fuarlarının okuyucu ile yazarı buluşturması açısından önemli olduğunu kaydeden Özkanlı, sözlerine şöyle devam etti; “Okuyucu için kitabın yazarını tanımak, kitabını imzalatmak ve yazarla konuşmak önemli. Fuarların bir başka güzelliği de onlarca yayınevini bir arada bulundurması. İnsanlar bu sayede arayıpta bulamadığı kitapları buluyor, yıllardır merak ettiği görüşüp tanışmayı arzuladığı yazarların birçoğunu bir arada görme imkânına kavuşuyor.”

Özkanlı, Adana’da düzenlenen kitap fuarında gördüğü güzellikleri “Kayseri’de de neden olmasın” demekten kendini alamıyor. Ardından şu temenni de bulunuyor; “Bu isteğimiz değerli Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Özhaseki’ye bir şekilde ulaşır inşallah. Bu güzel organizasyonun şehrimizde de yapılması için gerekeni yapacağından hiç kuşkum yok.”

Fuarda Mola Yayınları’ndan 2012 yılının Aralık ayında çıkan “Elini Ver Öğretmenim” isimli kitabının imza günü için okuyucularıyla buluşan Özkanlı, “Okuyucularımla buluşup tanışıp görüşmenin yanında yıllardır eserlerini okuyup örnek aldığım çok değerli yazarlara da görüşme ve konuşma imkânı buldum. Bir başka güzellik ise benim için çok değerli olan gönül dostlarımla buluşmamdı. İki gün hiç unutamayacağım çok güzel saatler yaşadım” dedi.



Çok güzel iki gün yaşadım

Bir neslin eserleriyle büyüdüğü efsane yazar Ahmet Günbay Yıldız ile son 7 ay içinde 3. buluşmasını gerçekleştirdiğinden dolayı duyduğu mutluluğu bizimle paylaşan Özkanlı, bunun kendisi için ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu söyledi. Özkanlı, Günbay’ın Saygın kişiliği ve çok değerli görüşlerinden faydalanma imkânı bulduğu için bahtiyar olduğunu kaydetti.

Özkanlı, fuarda görüşme ve konuşma şansı yakaladığı diğer değerli katılımcılar ile ilgili görüşlerini ise şu şekilde aktardı; “Yıllardır eğitim alanında yazdığı eserleri, konferans ve seminerleri ile yürekleri fetheden Eğitimci Yazar Vehbi VAKKASOĞLU ile de görüşme ve konuşma imkânı buldum.

Yazdığı eserlerle insanımıza tarih şuuru kazandıran Yazar Yavuz Bahadıroğlu’nun güler yüzü ve renkli kişiliğiyle sohbet etmek benim için ayrı bir zevkti.

Ayrıca yazdığı eserlerle gönüllerimize huzur veren değerli hemşehrim, meslektaşım Eğitimci Yazar Sayın Fatma Çetin Kabadayı ile sanaldan uzun süre tanışmamıza rağmen 7 yıl sonra yüz yüze görüşüp konuşma imkânı buldum.”

Fuarın kendisi için birçok güzelliğin yaşanmasına vesile olduğunu belirten Özkanlı bu güzellikleri şu şekilde aktardı; “Çok değer verdiğim gönül dostlarımla çok güzel iki gün yaşadım. İyi ki gelmişim dedim. Okuyucularımla buluşmanın yanında radyo ve televizyonlardaki değerli kardeşlerimizle de görüşmüş olduk. Adana Barış Radyo Genel Yayın Yönetmeni Sanatçı Selahattin Öztepe ve radyo programcısı Umre kardeşlerimizin misafiri olduk. Hoş sohbet yapıp çaylarını afiyetle yudumladık.



“Bir kitap bin hapishane kapatır”

Adana NURS TV Genel Yayın Yönetmeni Sedat Çetin kardeşimle tanışıp görüşme imkânı buldum. 21 Ocak 2013 Pazartesi saat 22.00 da Sanatçı Yunus Çoban’ın hazırlayıp sunduğu “Nur Kapısı” programına konuk oldum. Sanatçı Cumali Yıldız kardeşimle değerli seyircilere hitap etme imkânı bulduk. Programdaki saz ekibine ve kamera önü ve arkasında hizmet eden kardeşlerime de selam ve sevgilerimi sunuyorum. Beni iki gün boyunca evlerinde misafir eden çok değerli kardeşim Yunus’a, kardeşi Kudret’e ve eşine çok teşekkür ediyorum. Rabbim onlardan razı olsun. Haklarını helal etsinler. Zahmetlerimiz oldu. Zahmetleri rahmete dönüşsün inşallah. Allah hizmetlerini daim ve bereketli etsin. Özellikle Mersin’den imza günüme gelerek iki gün boyunca Adana‘da beni misafir eden değerli gül yürek Nevin Hiçdönmez kardeşime ne kadar teşekkür etsem azdır. Allah kendisinden razı olsun."

Özkanlı, daha sonra yeni çıkan kitaplarının editörlüğünü yapan Eda Bildek ile ilgilide şunları söyledi; “Elini Ver Öğretmenim ve Gülistan Çiçekleri” isimli eserlerimin editörü Cennet Gözlü Nadide Gonca Gül Sevgili Kızım Eda Bildek ile görüşmenin sevincini anlatamam. İki güm boyunca yakın ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum. Narin ve nadide yüreğinin güzelliğini biliyordum ama yakından da görmüş oldum. Kardeşi M. Tarkan’ a da çok teşekkür ediyorum.”

İmza gününe davet eden Mola Yayınları yönetimine, yazarlarına ve imza gününde yalnız bırakmayan okuyucularına da teşekkürlerini sunan Özkanlı; “Anlatılacak daha çok şeyler var. Ama kebapçıda yediğimiz Adana kebabından daha çok yemekte bir arada olmamız ve yaptığımız hoş sohbet her şeye bedeldi. Narin ve nadide gül yürekli gönül dostum Eğitimci Yazar Şair Ressam Sayın Nihan Işıker kardeşimin lütfedip yemeğimize katılması beni çok onurlandırdı. Rabbim kendisinden razı olsun. Yine yemeğimize şeref veren Yazar Mert Aslan’a çok teşekkür ediyorum. İkindi yatsı arasında vakıflarında bizleri misafir eden; sohbet etme imkânı bulduğumuz, nur yüzlü, hizmet âşığı, gül yürekli, engin gönüllü kardeşlerime selam olsun. Allah hizmetlerini daim ve bereketli etsin inşallah.”

Özkanlı, Konuşmasına; İstanbul, Konya ve Adana ile başlayan bu organizasyonların Bursa, İzmir… Şeklinde devam edeceğini söyleyerek oralarda da bulunup gül yürekli dostları ve değerli okuyucularıyla birlikte olacağını ve “Bir kitap bin hapishane kapatır” sözüyle son verdi.