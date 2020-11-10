MARİFET OKULU BAŞLIYOR

Kayseri İlim Yayma Cemiyeti eğitim-öğretimin her alanında, her yaş grubundan öğrencilere destek olmaya devam ediyor. İlim Yayma Cemiyeti, üniversite öğrencilerini en nezih ortamlarda barındırmak, kültürel- sanatsal gelişimlerini sağlamak için yıllardır çalışmalarına devam ediyor. Pandemi sürecinde üniversitelilerin uzak eğitim yaptığı bu dönemde, cemiyet süreci takip ederek çalışmalarını sürdürüyor. Farklı sosyal medya iletişim kanalları ile sosyal ve kültürel, özgün ve örnek etkinliklerini devam ettiriyor.İki yıldır ise ortaöğretim çocuklarına” Marifet Okulu” isimli özgün bir programı hayata geçirmişti. Bu program 5,6,7. sınıf öğrencilerine yönelik olup değerler eğitimi, sosyal-kültürel ve sanatsal becerilerini geliştiren bir içeriğe ve işleve sahipti.Kayseri İlim Yayma Cemiyeti, Marifet Okulu programı uygulamasında 3.yılına girdi. 9-12 kişilik sınıflar ortamında rehber ve asistan öğreticilerle ders içi çalışmalar kapsamında Temel Dini Bilgiler, Kur’an-ı Kerim; Düşünce-Yorum, Sanat, Kişisel ve Sosyal Beceriler yapılmaktadır. Ders dışı yapılan çalışmalar ise; gezi, kültür-sanat, yılsonu programı çalışmaları, sosyal ve sportif etkinliklerşeklinde yer almaktadır. Program cumartesi günleri 12:00-16:30 saatleri arasında yapılmaktadır. Edindiğimiz bilgiye göre 21 Kasım’da başlayacak programa cemiyetin sitesi, sosyal medya hesapları ve iletişim kanalları ile ulaşılabilmektedir.Cemiyetten yapılan açıklamada ise: “Marifet Okulu programı ismiyle müsemma, çocukların sadece bilişsel gelişimlerini değil, ruhsal, bedensel gelişimleri ile birlikte zihin ve el becerilerini de geliştirecek çalışmalar yapılmaktadır. Alanında uzman öğreticiler gözetiminde sınıf mevcutları sınırlı tutularak, öğrencilerle birebir ilgilenilmektedir. Özellikle bu pandemi döneminde Sağlık Bakanlığımızın ve Milli Eğitim Bakanlığımızın kararları dikkate alınarak; yüz yüze eğitim kuralları çerçevesinde hijyen, maske, mesafeye kuralları dikkate alınarak yapılmaktadır. 4-6 yaş eğitimine okullarımızla birlikte Cemiyetimizde başlatmıştı. Şimdi de ortaöğretim için başlatıyoruz. Ailelerimizin teveccühü, eğitim kadromuzun hassasiyetleri ile bu süreçte çocuklarımızın yanında olmak, onların sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimlerine katkıda bulunmak, marifetli çocuklar yetiştirmek için programımızı başlatıyoruz.”