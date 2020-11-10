Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

MARİFET OKULU BAŞLIYOR

Kayseri İlim Yayma Cemiyeti eğitim-öğretimin her alanında, her yaş grubundan öğrencilere destek olmaya devam ediyor.

MARİFET OKULU BAŞLIYOR
Kayseri İlim Yayma Cemiyeti eğitim-öğretimin her alanında, her yaş grubundan öğrencilere destek olmaya devam ediyor.  İlim Yayma Cemiyeti, üniversite öğrencilerini en nezih ortamlarda barındırmak, kültürel- sanatsal gelişimlerini sağlamak için yıllardır çalışmalarına devam ediyor. Pandemi sürecinde üniversitelilerin uzak eğitim yaptığı bu dönemde, cemiyet süreci takip ederek çalışmalarını sürdürüyor. Farklı sosyal medya iletişim kanalları ile sosyal ve kültürel, özgün ve örnek etkinliklerini devam ettiriyor.

İki  yıldır ise ortaöğretim çocuklarına” Marifet Okulu” isimli özgün bir programı hayata geçirmişti. Bu program 5,6,7. sınıf öğrencilerine yönelik olup  değerler eğitimi, sosyal-kültürel ve sanatsal becerilerini geliştiren bir içeriğe ve işleve sahipti.



Kayseri İlim Yayma Cemiyeti, Marifet Okulu programı uygulamasında 3.yılına girdi. 9-12 kişilik sınıflar ortamında rehber ve asistan öğreticilerle ders içi çalışmalar kapsamında Temel Dini Bilgiler, Kur’an-ı Kerim; Düşünce-Yorum, Sanat, Kişisel ve Sosyal Beceriler yapılmaktadır. Ders dışı yapılan çalışmalar ise; gezi, kültür-sanat, yılsonu programı çalışmaları, sosyal ve sportif etkinliklerşeklinde  yer almaktadır. Program cumartesi günleri 12:00-16:30 saatleri arasında yapılmaktadır.  Edindiğimiz bilgiye göre 21 Kasım’da başlayacak  programa  cemiyetin sitesi, sosyal medya hesapları ve iletişim kanalları ile ulaşılabilmektedir.

Cemiyetten yapılan açıklamada ise: “Marifet Okulu programı ismiyle müsemma, çocukların sadece bilişsel gelişimlerini değil, ruhsal, bedensel gelişimleri ile birlikte zihin ve el becerilerini de geliştirecek çalışmalar yapılmaktadır. Alanında uzman öğreticiler  gözetiminde sınıf mevcutları sınırlı tutularak, öğrencilerle birebir ilgilenilmektedir. Özellikle bu pandemi döneminde Sağlık Bakanlığımızın ve Milli Eğitim Bakanlığımızın kararları dikkate alınarak;  yüz yüze eğitim kuralları çerçevesinde hijyen, maske, mesafeye kuralları dikkate alınarak yapılmaktadır. 4-6 yaş eğitimine okullarımızla birlikte Cemiyetimizde başlatmıştı. Şimdi de ortaöğretim için başlatıyoruz. Ailelerimizin teveccühü, eğitim kadromuzun hassasiyetleri ile bu süreçte çocuklarımızın yanında olmak, onların sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimlerine katkıda bulunmak, marifetli çocuklar yetiştirmek için programımızı başlatıyoruz.”

Haber Merkezi

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.