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MAZLUMDER ilçe seminerlerine devam…

MAZLUMDER Kayseri Şubesi ilçelerde insan hakları seminerlerine devam ediyor.  

MAZLUMDER ilçe seminerlerine devam…
Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş ve hukukçu Akif Abbas Balaban’dan meydana gelen MAZLUMDER heyetinin ilk durağı Akkışla ilçesi oldu.
 
Akkışla Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya gelen heyet ilk önce MAZLUMDER’in insan hakları mücadelesinin tanıtıldığı sinevizyon gösterimi yaptı. Daha sonra Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş, insan hakları, hak arama yolları ve bu konuda vatandaşların sorumlulukları konusunda sunum yaptı. Programın sonunda MAZLUMDER ekibi ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve ilçe belediye başkanına da nezaket ziyaretinde bulunarak bir müddet görüştüler.
 
Akkışla’dan sonra Sarıoğlan ilçesine geçen MAZLUMDER ekibi buradaki seminerini Şehit Nacibey Kaya Anadolu Lisesinde yaptılar. İlgi ile takip edilen programdan sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve belediye başkanlığına da nezaket ziyaretinde bulunarak bilgi alışverişinde bulundular.
 
Taş, nisan ayı sonuna kadar tamamlamayı düşündükleri seminerler için emek verenlere teşekkür ettiğini bildirdi.
 
Kurum Haberi
 
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