MEB atanacak öğretmenlerin atama takvimi açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığınca, 20 bin 127 sözleşmeli öğretmen atanmasına ilişkin kontenjan dağılımı ve atama takvimi açıklandı. Buna göre, adayların başvuruları 15-21 Mart arasında alınacak.
AA
Milli Eğitim Bakanlığınca, 20 bin 127 sözleşmeli öğretmen atanmasına ilişkin kontenjan dağılımı ve atama takvimi açıklandı. Buna göre, adayların başvuruları 15-21 Mart arasında alınacak.
17 Şubat 2017 Cuma 15:32
Milli Eğitim Bakanlığınca, 20 bin 127 sözleşmeli öğretmen atanmasına ilişkin kontenjan dağılımı ve atama takvimi açıklandı. Buna göre, adayların başvuruları 15-21 Mart arasında alınacak.
AA