Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

MEB atanacak öğretmenlerin atama takvimi açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığınca, 20 bin 127 sözleşmeli öğretmen atanmasına ilişkin kontenjan dağılımı ve atama takvimi açıklandı. Buna göre, adayların başvuruları 15-21 Mart arasında alınacak.

MEB atanacak öğretmenlerin atama takvimi açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığınca, 20 bin 127 sözleşmeli öğretmen atanmasına ilişkin kontenjan dağılımı ve atama takvimi açıklandı. Buna göre, adayların başvuruları 15-21 Mart arasında alınacak.

AA

İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.