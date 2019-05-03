MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri

Seminer, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya’nın konuşması ile başladı. Başkan Altınkaya, Ramazan öncesi böyle bir programın yapılmış olmasının muhabirlerin dini içerikli haber yazımı için faydalı olacağını belirterek, bu konularda akademik çalışmalar yapıldığını ve çalışmaları yapan akademik personellerle muhabirlerin bir araya gelmesinin iyi olduğunu ifade etti.



Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Altınkaya’nın konuşmasının ardından kürsüye gelen Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış konuşmasına, “Medya ve Din Araştırmaları Merkezi (MEDİAM) ile Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC)’nin ortaklaşa düzenlediği eğitim seminerinde bir araya gelmekten mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Üniversitemiz 41 yıllık geçmişi olan köklü bir üniversitedir. Dolayısıyla sorumluluğu da büyük olan bir üniversitedir. Böyle bir üniversitenin yöneticisi ve mensubu olmaktan gurur duyduğumu belirtmek istiyorum” sözleriyle başladı.



SANAYİ BAKANLIĞI’NDAN 1 BUÇUK MİLYON TL HİBE



Rektör Çalış, üniversitenin yaptığı bir takım işbirliği çalışmalarından bahsederek konu hakkında şunları söyledi: “Şehrimizin gelişmesi için, sivil toplum kuruluşları, sanayi ve ticaret odaları, organize sanayi bölgeleri ve basınımızla birlikte biz bunu başarmak zorundayız. O yüzden, göreve geldiğim günden itibaren, şehrin dinamikleriyle devamlı iletişim içerisinde oldum ve her alanda iş birliği yapmak istedik. Bunu başardığımıza inanıyorum ve bu başarı daha da artacaktır. Örneğin sanayi ve ticaret odalarımızla üniversitemizin işbirliğini nasıl geliştirebiliriz öncelikle bunu masaya yatırdık. Çok da büyük gelişmeler sağladık. Örneğin OSB’de 10 bin metrekarelik alanı Teknopark’a kazandırdık orada kuluçka merkezi yapılacak. Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nde 110 bin metrekarelik bir alan Teknopark’a tahsis edilecek ve burada kuluçka merkezleri, prototip merkezleri yapılacak. Hatta bu sene Teknopark içerisinde bin metrekarelik sanayiye geçiş aşamasındaki prototip merkezlerimiz için Sanayi Bakanlığı’ndan 1 buçuk milyon TL’lik hibe aldık. Böylece önümüzdeki süreçte buraların temelini atmaya başlayacağız. Bu çerçevede STK’larla da işbirliği içerisindeyiz. Şehrimizin sosyal faaliyetleri için birlikte protokoller yapmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda KGC ile de protokol imzaladık. Bunların hepsi üniversitemiz, Kayserimiz ve ülkemiz için. İşbirliğini geliştirmemiz lazım ve birlikte hareket edersek büyüyebiliriz, faydalı oluruz.”



“İSLAMOFOBİ, İSLAM’A EN BÜYÜK HAKSIZLIK”



ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ERÜ İletişim Fakültesi ile KGC’nin imzaladığı protokollerden biri olan bu seminerin devamının geleceğini belirterek şunları söyledi: “İslamofobi ilk kez 1990’lı yıllarda gündeme getirildi ve 11 Eylül saldırılarında bu zirveye çıkarıldı. Günümüzde de anti İslam, Anti Müslümanlık şeklinde propaganda yapılmaya çalışılıyor. Bu bir kötü algı yönetimi. Hele hele bir hoşgörü dini olan İslam’a bunun yapılması çok kötü bir şey. Çünkü İslam dini bunu hak etmiyor. İslam bir hoş görü dinidir. ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ diyen bir Peygamberin ümmetiyiz. Hatta ecdadımızdan ve İslam komutanları şunu söylemişlerdir; Evine sığınan, Kilise’ye sığınan emniyettedir. Bu ne anlama geliyor? Biz sizin dininize hoşgörüyle bakıyoruz, emniyettesiniz. İslamofobi, İslam’a en büyük haksızlık.”



Rektör Çalış konuşmasının ardından, eğitim seminerinin konuşmacıları Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim elemanları Metin Eken ve Mustafa Temel’e plaket takdim etti.



Plaket takdiminin ardından Erciyes Üniversitesi Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi Öğr. Gör. Dr. Metin Eken “Özel Dini Günlerde Yayıncılık ve Habercilik” ve Öğr. Gör. Dr. Mustafa Temel de “Medya ve İslamofobi” konularında seminere katılan gazetecilere eğitim verdi. Eğitim seminerine ERÜ MEDİAM Müdürü Prof. Dr. Hakan Aydın ile ERÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Koçer de katıldı.

