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"Mehmet Akif Bilim Ödülü" ERÜ’ye geldi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa, yapay zekâ alanındaki özgün çalışmalarıyla bilime ve Türkiye'nin tanıtımına sağladığı katkıları nedeniyle fen bilimleri alanında "2017 Yılı Mehmet Akif Ersoy Bilim Ödülü"ne layık görüldü.

"Mehmet Akif Bilim Ödülü" ERÜ’ye geldi
Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Burdur'da yapılan tören, bu yıl İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ata toprağı olan Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Tiran Devlet Üniversitesi ve Maarif Vakfının birlikte organize ettiği törende, ERÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa'ya "2017 Yılı Mehmet Akif Ersoy Bilim Ödülünü", Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu takdim etti.
Kurum Haberi
 
 
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