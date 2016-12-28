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Mehmet Akif’i rahmetle anıyoruz

Mehmet Akif Ersoy, milletimizin en buhranlı zamanında vicdanların sesi olarak yedi düvele bir meydan okuyuştur. Bazı şiirler vardır, manasının sırrına tam anlamıyla ermek mümkün değildir. İstiklal Marşı’mız da Çanakkale Şehitlerine şiiri de bu özelliklerde olan şiirlerdir.

Mehmet Akif’i rahmetle anıyoruz
Eğitim Bir-Sen Kayseri şubesi Başkanı Aydın Kalkan, Mehmet Akif Ersoy’un ölüm yıldönümü münasebetiyle bir açıklama yaptı. Aydın Kalkan, “Bağımsızlığımızın mimarları elbette askerlerimizdir, halkımızdır,  bizlere destek veren milletlerdir. Fakat bağımsızlığımızı belgeleyen, onun tapu belgesini ortaya çıkaran kişi de merhum Mehmet Akif’tir. Akif, en zor zamanlarda en zor şartlarda milletimizin sesi olmuş, nefesi olmuş ve duygularına tercüman olmuştur.” ifadelerini kullandı.
Eğitim Bir-Sen olarak değerlerimizin, kültürümüzün içinin boşaltılmaması gerektiğine inandıklarını ifade eden Aydın Kalkan, “Milli Şairimiz ecdadına sahip çıkmış, üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapmamış, hakkı tutup kaldırmıştır.” dedi.
İstiklal Marşı’mızın ve Mehmet Akif’imizin sadece 12 Mart’a hapsedilmemesi gerektiğini dile getiren Kalkan, yılın her günü bağımsızlığımızı, milli marşımızı ve kültürümüzü oluşturan tüm değerleri gündemde tumanın gerekliliğini anlattı. Sokağa çıkılsa, Mehmet Akif Ersoy’un ölüm tarihi sorulsa çok az insanın bu tarihi bileceğini anlatan Aydın Kalkan, bu duyarsızlık daha fazla devam etmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Aydın Kalkan, “Okullarımızda diğer kurumlarımızda Mehmet Akif, Milli Marşımız, Bağımsızlığımızın konu edildiği söyleşilerin, konferansların yapılması gençlerin tarihini ve değerlerini hatırlaması anlamında önemlidir.” diyerek sözlerine son verdi.
Kurumsal Haber
 
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