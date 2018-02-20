MEL-MEK kursiyerlerinden anlamlı davranış

MELMEK Kuaförlük ve Cilt Bakımı öğrencileri Huzurevi ziyaretlerinde yaşlıların saç ve cilt bakımlarını yaptı.



Meslek Edindirme Kursları ile her yıl yaklaşık 3 bin kişiye 17 ayrı branşta kurs verdiklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi olarak 12Kurs Merkezi ve 6 Sosyal Tesis ayrı merkezimizdeki meslek edindirme kurslarımız büyük ilgi görüyor. Burada sadece meslek öğretilmiyor. Bireyler yaptıkları ile ekip çalışmasını, paylaşmayı ve yardımlaşmanın güzel bir örneğini sergiliyorlar. Kursiyerlerimiz bu bilinçle bunun güzel bir örneğini huzurevi ziyareti ile gerçekleştirdiler. Kurs Merkezimizde Kuaförlük ve Cilt bakımı kursuna katılan öğrencimiz huzurevi sakinlerinin saç kesimi ve bakımlarını gerçekleştirdiler” dedi.



Meslek edindirme kurs öğrencilerinin kurs sonrası sınava tabi tutulduğunu ve başarılı olanlara sertifika verildiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, huzurevi ziyareti ile öğrencilerin hem büyüklerini ziyaret ederek gönül aldığını, aynı zamanda Huzurevi sakinlerinin ihtiyaçlarını gördüklerini sözlerine ekledi.



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