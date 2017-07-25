Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü değişti

Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev değişikliği yapıldı.

Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü değişti

Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Tuncay Demir'in yerine  İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ulusoy görevlendirildi.  Tuncay Demir kadrosunun bulunduğu Hasan Polatkan Ortaokulu'na döndü.


(Tuncay Demir)


(Mehmet Ulusoy)
Kayseri Gündem

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
Mehmet UlusoyTuncay DemirMelikgaziMeb
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.