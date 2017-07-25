Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü değişti

Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Tuncay Demir'in yerine İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ulusoy görevlendirildi. Tuncay Demir kadrosunun bulunduğu Hasan Polatkan Ortaokulu'na döndü.
(Tuncay Demir)
(Mehmet Ulusoy)
Kayseri Gündem
Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Tuncay Demir'in yerine İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ulusoy görevlendirildi. Tuncay Demir kadrosunun bulunduğu Hasan Polatkan Ortaokulu'na döndü.