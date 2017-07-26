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Melikgazi’den TEOG ve LYS sınavlarında büyük başarı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eğitim alanında başarılarıyla her zaman gündem ve referans olan Melikgazi Belediyesi Etüt Merkezindeki öğrencilerin TEOG ve LYS sınavlarında büyük başarı gösterdiklerini söyledi.

Melikgazi’den TEOG ve LYS sınavlarında büyük başarı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı kapsamında TEOG sonuçları ile LYS sonuçlarının açıklanması sonrası Melikgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı olarak eğitim faaliyetlerini sürdüren MEL-MEK etüt merkezlerinde öğrencilerinin başarısı yüzde 93 olarak değerlendirildi.

Azim ve şevkle çalıştılar ve başardılar

Deneyimli öğretmenler gözetiminde öğrencilerin takviye olarak eğitim aldığı Melikgazi Belediyesi etüt merkezlerinde TEOG ile LYS sonuçlarına göre öğrenciler ve ailelerinin mutlu olduğunu belirten Başkan Dr. Memduh  Büyükkılıç, bu başarı verilen hizmetin ne kadar isabetli ve gerekli olduğunu bir kez daha ortaya çıkardığını kaydetti.

Öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti

Elde edilen başarıdan dolayı hem öğretmenleri hem öğrencileri tebrik eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç “ Belediye olarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı olarak eğitim faaliyetlerimizin sürdürüldüğü Melikgazi Belediyesi Etüt Merkezi öğrencilerimizin başarısı bizleri çok mutlu etti. TEOG ile LYS sonuçlarına göre öğrencilerimizin iyi sonuç olması bizleri de mutlu etti. Bu başarıdan dolayı hem öğretmenlerimizi hem de öğrencilerimizi kutluyorum. Belediye olarak imkânlarımız ölçüsünde her mahalleye etüt merkezleri açarak bu eğitim faaliyetlerimizi yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" dedi. (Kurum haberi)

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