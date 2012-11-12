Melikgazi'ye Teşekkür

Şehit Piyade Astsubay Serkan Ciddioğlu İlköğretim Okul Savaş Cihan, Müdür Yardımcısı İbrahim Ulaş, sınıf öğretmenleri Mahinur Azakoğlu, Sevgi Özden ve Okul Aile Birliği Başkanı Seda Çelikbaş Melikgazi Belediye Memduh Büyükkılıç 'a, Eğitim alanında örnek çalışmalar sergileyen Melikgazi Belediyesinin göstermiş olduğu hassasiyet ve gayretten dolayı teşekkür ettiler.

Şehit Piyade Astsubay Serkan Ciddioğlu İlköğretim Okul Müdürü Savaş Cihan, 2008 yılından beri eğitim ve öğretime devam ettiklerini belirterek, Melikgazi Belediyesinin çevre düzenlemesi, spor alanı ve öğretmenler odası tanzim ve düzenlemesinden dolayı mahalle halkı, öğrencileri ve okul idarecileri adına teşekkür ettiğini söyledi.

Okul idarecilerin bu nezaket ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediye olarak eğitime büyük önem veriyoruz. Karacaoğlu Mahallesine 24 derslikli ve tam donanımlı olacak şekilde, İlköğretim okulu yaparak hizmete açtık. 24 derslikle okulu Gecekondu önleme Bölgesi Osmanlı Mahallesinde hizmete sunduk. Ambar bölgesine 4 derslikli bir anaokulu inşa ettik. İldem Bölgesine 32 derslikli bir okul daha inşa ederek, eğitimin hizmetine sunacağız. Bunun yanında öğretmen odalarımızın yenilenmesi çalışması ile bu zamana kadar 100’ün üzerinde okulumuzun çevre düzenleme çalışmalarını hayata geçirdik. Her yıl olduğu gibi yine okul idarecileri tarafından belirlenen öğrencilerimize kırtasiye yardımı yaptık. Kısacası biz geleceğimizi önemsiyor, en önemli yatırımın eğitime ve öğrenciye olmasını belirtmek istiyorum.” dedi.