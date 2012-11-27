Melikşah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reşit Özkanca, 30 Kasım günü düzenlenecek olan törene Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın da katılacağını belirterek, “Törende, Boydak Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Boydak’a ‘Fahri Doktora’ unvanı verilecektir” dedi.
Melikşah Üniversitesinde Tören Yapılacak
Melikşah Üniversitesi tarafından düzenlenen ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın da katılacağı bir tören ile Hacı Boydak ve Şükrü Boydak’a ‘Fahri Doktora’ unvanı verilecek.
27 Kasım 2012 Salı 18:00
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