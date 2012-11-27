Melikşah Üniversitesinde Tören Yapılacak

Melikşah Üniversitesi tarafından düzenlenen ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın da katılacağı bir tören ile Hacı Boydak ve Şükrü Boydak’a ‘Fahri Doktora’ unvanı verilecek.

27 Kasım 2012 Salı 18:00