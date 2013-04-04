Melikşah Üniversitesinden Gabon'a Çıkarma

Mahmut Zerig, ziyaretin ilk ayağında Gabon Milli Eğitim Bakanlığı ve yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve Gabon’dan Melikşah Üniversitesi’ne önümüzdeki dönemde daha fazla öğrenci alma konusunda milli eğitim yetkilileri ile anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Gabon Türk Büyükelçiliği’ni de ziyaret ettiklerini belirten Zerig, son dönemde hızla artan Türkiye ve Gabon arasındaki işbirliği ile birlikte Melikşah Üniversitesi’ninde yurt dışından gelen öğrencilere sunduğu eğitim fırsatlarını Büyükelçilik çalışanlarına anlattıklarını ve öğrencilerin Melikşah Üniversitesi’ni tercih etmeleri konusunda destek aldıklarını vurguladı.

Türk Büyükelçiliği ve Gabon Türk Koleji’nin ortaklaşa düzenlediği Gabon Türkiye Dostluk Günü’ne de katıldıklarını söyleyen Zerig, burada katılımcılara Kayseri ve Melikşah Üniversitesi hakkında sunumlar yaptıklarını belirtti.

Gabon ziyaretinin sonunda Melikşah Üniversitesi’nde okuyan Gabonlu öğrencilerin ailelerini de ziyaret ettiklerini belirten Zerig, aileler tarafından Melikşah Üniversitesi’nin büyük ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.