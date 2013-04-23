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Melikşah'tan Hakkari'ye Büyük Destek

Kayseri Melikşah Üniversitesi tarafından Hakkari’nin Yüksekova'da bulunan bir liseye kütüphane ve konferans salonu yapıldı.

Melikşah'tan Hakkari'ye Büyük Destek
Melikşah Üniversitesi tarafından, kardeş okul olarak belirlenen Yüksekova İsmet Alkan Anadolu Lisesi'ne büyük yardım yapıldı. Üniversite tarafından liseye 60 kişilik kütüphane ve 95 kişilik konferans salonu yapıldı. Tüm malzemelerinin üniversite tarafından karşılandığı konferans ve kütüphanenin açılışı bugün yapıldı. Getirdikleri kitapları raflara dizen Nijeryalı Ömer Adam İbrahim, kütüphaneyi hazır hale getirip Yüksekova'daki kardeşlerine bıraktı.
Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan İbrahim, iki ay önce arkadaşlarıyla konuşup böyle bir yardım kampanyası başlatma kararı aldıklarını söyledi. İbrahim, Yüksekova'da gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirtti.
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